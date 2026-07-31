Йотова поздрави випускниците от "Априлски – 2026" на Военна академия "Георги С. Раковски"

Петдесет и осем офицери от випуск 2026 „Априлски“ на Военната академия „Георги Стойков Раковски“ получиха днес дипломи за завършено висше образоване. Випускниците бяха поздравени от президента на Република България и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова, заместник-министъра на отбраната Катерина Граматикова–Иванова, началника на Военната академия генерал-майор Стайко Прокопиев и от директора на Щаба на отбраната генерал-майор Здравко Пехливанов.

„Предстои Ви да заемете по-високи длъжности във въоръжените сили и да прилагате знанията и опита, придобити във Военна академия „Георги Стойков Раковски. Това се случва в ключов момент за развитието на Българската армия – период на ускорена модернизация и изграждане на нови отбранителни способности.“ С тези думи заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова–Иванова се обърна към випускниците.

Тя бе категорична, че модернизацията не се изчерпва с придобиването на нова техника, тя изисква стратегическо мислене, съвременни подходи към подготовката и лидерство, което да превърне технологичните възможности в реални бойни способности. „Най-значимият фактор за успеха остават хората. Именно затова Академията има важна роля – да подготвя офицери, които умеят да вземат отговорни решения, да водят хора и да действат уверено в сложна среда за сигурност“, отбеляза заместник-министър Граматикова–Иванова.

„Военното ръководство на Министерството на отбраната разчита на вас да вложите всичко от себе си за по-нататъшното изграждане на Въоръжени сили от ново поколение, за развитието на критично необходимите ни способности и на човешкия потенциал на Българската армия за постигане на дългосрочни и устойчиви решения в областта на отбраната“, отбеляза генерал-майор Здравко Пехливанов в словото си и приветства завършващите от името на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Началникът на Военна академия генерал-майор Стайко Прокопиев посочи, че времето променя средствата, рисковете, средата, но неподвластни на хода му остават ценностите, върху които се гради воинската професия – преданост към България, отговорност към обществото и непоколебима воля в изпълнение на дълга и на вашето призвание. „Военният лидер се познава не по званието, а по доверието, което вдъхва, не по властта, която притежава, а по отговорността, която носи, не по думите, а по решенията – те остават, те изграждат авторитета на лидера, те определят мястото в историята на Българската армия.

Президентът на Република България Илияна Йотова връчи дипломите и медалите на първенците на випуска – полковник Момчил Димитров, завършил с пълно отличие специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ и капитан Николай Бойчев – на специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, който е и първенец на специализация „Военновъздушни сили“.

Заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова–Иванова връчи дипломите и медалите на офицерите от „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“. Директорът на Щаба на отбраната връчи дипломите и медалите на първенците на специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“. Началникът на Военна академия генерал-майор Стайко Прокопиев връчи дипломите за придобита научна степен „доктор“. Средният успех на випуск 2026 „Априлски“ е „Отличен“ 5.80.