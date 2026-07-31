Петър Витанов отчете първите изпълнени обещания на властта

Предизборните обещания на „Прогресивна България“ са започнали да се превръщат в конкретни решения още от първия ден на управлението, заяви председателят на парламентарната група Петър Витанов. В декларация в края на пленарната сесия той отчете промените в съдебната власт, приемането на бюджета, законите по Плана за възстановяване и устойчивост и връщането на машинното гласуване.

Витанов призна, че управляващите са допускали грешки през първите три месеца, но подчерта, че са научили уроците си и ще продължат с подготвената управленска програма.

Три месеца са само началото

Петър Витанов предупреди, че управляващите нямат основание за самодоволство и че първите резултати не са достатъчни за окончателна равносметка. „Три месеца са само началото и няма място за доволни равносметки“, заяви той от парламентарната трибуна.

Председателят на групата благодари на депутатите от „Прогресивна България“, които според него са компенсирали липсата на парламентарен опит с мотивация, всеотдайност и готовност да се адаптират в движение. „Нямахме време да се колебаем, допускахме грешки, напасвахме се в движение, опознавахме се в процеса на работа, но ви уверявам, че научихме уроците, които опозицията не пропусна да ни предаде“, каза Витанов.

Той благодари и на опозиционните партии за критиките, макар да ги обвини, че понякога създават поводи за атаки там, където такива няма.

Нов ВСС и битка за главен прокурор

Сред основните резултати на управляващото мнозинство Витанов постави промените в Закона за съдебната власт и откриването на процедурата за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет.

Мандатът на сегашния ВСС е изтекъл, а парламентът вече прие правилата за избиране на членовете от своята квота. Според председателя на ПГ на ПБ следващата решаваща стъпка е назначаването на нов главен прокурор.

За избора са необходими 160 гласа, което означава, че управляващото мнозинство не може да го осъществи без подкрепа от опозицията. „От опозицията зависи да имаме и нов главен прокурор до края на тази година“, заяви Витанов.

По думите му отказът от участие в процедурата би показал, че част от партиите използват доверието на избирателите, без да поемат отговорност за важните институционални решения.

Витанов защити „възможния“ бюджет

Председателят на парламентарната група определи приетия бюджет за 2026 г. като реалистичен и възможен при наследеното финансово състояние на държавата. Той посочи, че бюджетът е приет с дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт и минимална работна заплата от 620 евро. Според него финансовата рамка гарантира стабилността на страната и осигурява ограничен, но необходим ресурс за социални политики.

„Всичко това е въпреки завещания скрит дефицит на опитните управленци от ГЕРБ и финансовите магьосници от „Продължаваме промяната“, заяви Витанов.

Той подчерта, че управляващите не представят бюджета като идеален, а като най-доброто възможно решение при заварените ограничения и необходимостта държавата да запази финансова устойчивост.

Закони отключват средствата по ПВУ

Петър Витанов отчете и приемането на законовите промени, необходими за изпълнението на реформите по Плана за възстановяване и устойчивост.

По думите му част от тези решения са били забавяни в продължение на години, което е поставило под риск достъпа на България до значителен европейски ресурс.

Сред приетите промени той открои създаването на нова политически независима антикорупционна комисия и усъвършенстването на механизма за независимо разследване на главния прокурор.

Според Витанов с тези решения България изпълнява поетите ангажименти към европейските институции и отваря възможност за получаване на милиарди евро по ПВУ.

Машинното гласуване се връща

Като друг важен резултат управляващите посочиха възстановяването на машинното гласуване. „Направихме още една крачка към мечтания край на купения и контролиран вот“, заяви Витанов.

С промените в Изборния кодекс е премахнато и ограничението за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Според председателя на групата това възстановява равнопоставеността на българските граждани зад граница и улеснява участието им в изборите.

Държавата възстановява контрола в енергетиката

Витанов се върна и към решенията, свързани с особения управител на „Лукойл“, приети от предишното Народно събрание.

Той припомни кратките заседания и спорните промени, които впоследствие бяха оспорени пред Конституционния съд. По думите му настоящото мнозинство е поправило проблемите и е приело нови текстове.

Те дават възможност на държавата да въвежда временни мерки за защита на обществения интерес и енергийната сигурност при дружества, които търгуват с нефт и нефтопродукти. „С този акт възстановяваме държавния контрол върху ключови енергийни дружества“, заяви Витанов.

Сред останалите решения той посочи замразяването на депутатските възнаграждения, намаляването на партийните субсидии и предоставянето на председателски места в парламентарни комисии на представители на опозицията.

Предизвикателство за след ваканцията

В края на декларацията Петър Витанов отправи директен призив към опозиционните партии да се върнат след почивката с конкретни предложения, а не само с критики. „Ние ще ви чакаме тук с нашата програма за управление, с подготвените закони и 131 депутати, които не са бройка, а мотивирани и достойни хора, които работят за България“, заяви той.

Витанов призова опозицията да предложи идеи и да участва в решенията, за които е необходимо широко парламентарно мнозинство. „Каузата България стои над партиите. Който го разбира, е наш партньор“, завърши председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“.