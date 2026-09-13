Петър Витанов отчете първите изпълнени обещания на властта
„Прогресивна България“ посочи бюджета, съдебната реформа и средствата по ПВУ като основни резултати от първите три месеца
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„Прогресивна България“ посочи бюджета, съдебната реформа и средствата по ПВУ като основни резултати от първите три месеца
София. Парламентарното заседание бе закрито подари липса на кворум. След поименна проверка, поискана от ГЕРБ, се установи, че в пленарна зала присъств...
София. Народният представител от БСП Мая Манолова и зам.-председател на парламента е говорил от парламентарната трибуна над 21 часа от трибуната. Това...