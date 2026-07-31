Парламентът затваря сесията с решения, които ще отекват през есента

Две решения с дългосрочни последици влизат в последното пленарно заседание преди лятната ваканция на Народното събрание. Депутатите ще гласуват правилата за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, както и предложението президентските избори да бъдат насрочени за 25 октомври.

Към проект за правилата за попълване на ВСС е приложена и хронограма с конкретни срокове. Тя трябва да очертае последователността за номиниране, проверка, публично представяне и изслушване на кандидатите, преди Народното събрание да пристъпи към самия избор.

Решението е част от по-широкия процес по обновяване на кадровия орган на съдебната власт. Парламентът вече възложи на ВСС да организира до 17 октомври изборите за представители от професионалната квота на съдиите, прокурорите и следователите.

Вторият голям политически въпрос е датата за президентските избори. Предложението е първият тур да се проведе в неделя, 25 октомври. Решението ще даде официален старт на подготовката за кампанията и ще определи сроковете, по които трябва да действат Централната избирателна комисия, партиите и кандидатските щабове.

След законодателната част депутатите ще преминат към редовния парламентарен контрол. Седем министри трябва да отговарят на въпроси, свързани с отбраната, пътната безопасност, външната политика, спорта, културата, образованието и регионалното развитие.

Към министъра на отбраната Димитър Стоянов е отправено запитване за полските самолети МиГ. Вътрешният министър Иван Демерджиев трябва да отговори за контрола върху претоварването на тежкотоварните камиони и отражението му върху пътната безопасност.

Външният министър Велислава Петрова ще бъде питана за изваждането на лица от 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. По-рано Министерството на външните работи съобщи, че трима души, за които България е изразила резерви, са били премахнати от пакета в хода на преговорите. Самият пакет беше приет от Съвета на ЕС на 23 юли и включва общо 218 нови физически лица и организации.

На парламентарни въпроси ще отговарят още министрите на спорта, културата, образованието и регионалното развитие.

След края на заседанието депутатите излизат в лятна ваканция. По обявения график редовната им работа ще бъде прекъсната от 5 до 23 август, макар парламентарният правилник по принцип да предвижда ваканция през август и да допуска Народното събрание да променя конкретните дни с отделно решение.