Започва битка по границите за българската земеделска продукция

Мащабни проверки на вноса на плодове и зеленчуци започват от понеделник, 3 август, по всички основни направления към България. Патрули ще спират камиони, пристигащи от Гърция, а засилен контрол ще има по границите с Турция и Северна Македония и по маршрутите от северните ни съседи. Земеделският министър Пламен Абровски обеща до следващото лято да бъде изградена „предпазна мрежа“, която да пресече нелегалните доставки и да въведе ред на пазара. „Вносът не може да се ограничи, но може да се провери“, заяви Абровски пред бТВ.

По думите му всяка година българските производители се оплакват, че не могат да продадат продукцията си, проблемът се обсъжда, но до трайно решение не се стига. Новата акция трябва да покаже какви количества храни влизат в страната, дали доставките са декларирани и кой стои зад незаконните канали.

„Нашата амбиция е да направим проверка на всичко. На границата със Северна Македония и с Турция ще има много сериозни проверки. По направленията от Гърция ще има патрулки, които ще спират всички камиони. Така ще бъде и със северните ни съседки. Ще проверяват за нелегален внос“, обясни министърът.

Абровски подчерта, че проверките няма да бъдат еднократна акция. Контролът върху вноса на хранителни продукти трябва да продължи до следващото лято, когато според него държавата вече ще разполага със система за по-бързо откриване на нарушенията. „Догодина ще имаме предпазна мрежа за вноса и ред на пазара“, заяви той.

Според министъра зад незаконните доставки често стоят български граждани и търговци, а не чуждестранни компании. Затова проверките трябва да проследят целия път на стоката - от влизането ѝ в страната до появата ѝ по борсите, пазарите и магазините. „С тези масови проверки трябва да хванем незаконния внос, който се извършва от българи, а не от чужденци“, каза Абровски.

Земеделското министерство е готово да работи съвместно с данъчните власти на съседните държави. Разговори ще се водят с гръцките и турските институции, за да могат документите за произхода, количествата и цените на стоката да бъдат проверявани от двете страни на границата. „След месец се надявам в министерството да има достатъчно данни, за да ги обявя“, посочи министърът.

Целта е не само да бъде пресечен нелегалният внос, но и да се промени начинът, по който държавата подпомага сектора. Абровски настоя, че помощите трябва да достигат до реалните производители и да им позволяват да работят с печалба, вместо всяка година да се повтаря един и същ спор за непродадени плодове и зеленчуци.

Министърът коментира и откритите при проверка край София тонове негодно пилешко месо и масло без етикети. Той увери, че властите правят всичко възможно храните да не достигнат до потребителите. „Този търговец е имал разрешително да търгува с други видове месо. Правим абсолютно цялостна проверка назад - откъде е дошло, и занапред - докъде може да стигне“, заяви Абровски.

Проверява се произходът на стоката, начинът на съхранение и дали част от нея вече е била разпространена. Министърът не посочи окончателни резултати, но увери, че случаят ще бъде проследен по цялата верига.

Абровски представи и първи данни за инициативата „Кошница с грижа“. Според статистиката най-често се купуват продукти на цена под 5 евро, а основната група клиенти са жени между 40 и 64 години. „Разликата в цената е за сметка на търговските вериги“, подчерта министърът и добави, че правителството работи добре с Комисията за защита на потребителите по проекта.

Паралелно с контрола върху вноса земеделското министерство създава и собствено търговско звено. То ще работи с българските икономически аташета по света и ще търси нови пазари за износ на родната продукция.