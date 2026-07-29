БАБХ възбрани и насочи за унищожаване над 174 тона храни за месец

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши 12 185 проверки в обекти за производство, преработка и/или дистрибуция на храни в рамките на официалния контрол, включително тематични проверки и проверки по сигнали на граждани, за периода 22.06.2026 до 21.07.2026 г.

Възбранени и насочени за унищожаване са 174 092,387 кг храни от животински и неживотински произход. Най-често установяваните нарушения са свързани с предлагане на храни с изтекъл срок на годност, храни с неясен произход, неправилно съхранение, несъответствия при предоставянето на информация за потребителите и незадоволително хигиенно състояние на обектите.

За посочения период са издадени:

859 предписания и 120 акта за установяване на административни нарушения;

25 заповеди за спиране на цялата дейност на обекти за храни, от които 2 са за предприятия и складове за търговия на едро с храни, а 23 - за обекти за търговия на дребно;

6 заповеди за спиране на част от дейността на обекти за храни, от които 3 предприятия за производство на храни и 3 заведения за обществено хранене и магазини за хранителни стоки.

Контролната дейност на Агенцията продължава с цел гарантиране безопасността на храните и защита на потребителите. При съмнения за нарушения гражданите могат да подават сигнали чрез електронната форма на интернет страницата на БАБХ или на горещия телефон 0700 122 99.