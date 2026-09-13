БАБХ възбрани и насочи за унищожаване над 174 тона храни за месец
Контролната дейност на Агенцията продължава с цел гарантиране безопасността на храните и защита на потребителите
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Контролната дейност на Агенцията продължава с цел гарантиране безопасността на храните и защита на потребителите
Министърът заяви, че ще бъдат преразгледани договорите на всички, които развиват дейност в държавни спортни бази
Един от тях е свръхсекретен обект в Ню Мексико от 1948 г. до 1950 г.
Те се използват съвместно с американската армия
До 10 000 войници ще пазят най-важната инфраструктура на страната
Досега в града под тепетата имаше един обект
Повече от 50 изтребителя са извършили ударите в района на Техеран
Те са обновени по проекти по програма за трансгранично сътрудничество
С над 4,7 млн. лв. са обновени исторически и природни обекти, туристи учат тъкане на чипровски килими и изработване на кукерски маски
Над 15,6 млн. евро ще бъдат вложени в проекти на 13 общини за развитие на туризма
Инициативата е на Министерството на туризма и лично на Мирослав Боршош
Нова инициатива
Изложбата ще бъде отворена за посетители от 15 февруари до 8 юни в Централна зала на НАИМ-БАН
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започна засилени проверки в цялата страна по повод предстоящите официални празници Коледа...
5 нови Чудеса в ЮНЕСКО предложи форум на Общество "Културно наследство"
Най-често съмнителна дейност е била засечена край бреговете на Нидерландия, Германия, Норвегия, Дания, Естония, Финландия и Великобритания
Проектът получи специална награда за иновация в туризма
Отличието е за принос в опознаването на значими за страната ни забележителности по нов и модерен начин
Всички обекти от Движението вече имат свой дигитален профил в приложението на Yettel
Кои са най-интересните обекти в него