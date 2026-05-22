Още 222 файла за НЛО пусна Пентагонът

Един от тях е свръхсекретен обект в Ню Мексико от 1948 г. до 1950 г. 

22 май 26 | 16:27
Боряна Колчагова

Министерството на отбраната на САЩ публикува втора серия от файлове за предполагаеми наблюдения на неидентифицирани летящи обекти. В него са включени свидетелства на хора, съобщаващи за необясними зелени кълба, дискове и огнени топки.

Днес са публикувани общо 222 файла. Първата част от файлове беше публикувана по-рано този месец, на 8 май.

Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет заяви, че документите, снимките и видеоклиповете на това, което официално е известно като „неидентифицирани аномални явления“, отдавна подхранват спекулации. "Време е американският народ да го види сам“, казва той в изявление.

Един от файловете, публикувани днес, съдържа 116 страници документация, свързана с поредица от докладвани наблюдения и разследвания в свръхсекретен обект в Ню Мексико от 1948 г. до 1950 г.

"Този ​​файл съдържа 209 наблюдения на „зелени кълба“, „дискове“ и „огнени топки“, съобщени близо до военната база“, съобщиха от Министерството на отбраната.

