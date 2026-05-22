Обрат! Тръмп засилва Полша с още 5000 американски войници

Съединените щати ще изпратят още 5000 войници в Полша, обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс. Решението идва само два дни след като вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви пред репортери, че разполагането на американски сили в Полша се отлага.

Така Вашингтон изпраща силен и рязък сигнал към източния фланг на НАТО в момент, когато американското военно присъствие в Европа е под преглед. Съобщението поставя Полша отново в центъра на дебата за сигурността на континента.

Тръмп хвърли новината в Трут соушъл, като пряко свърза решението с избора на полския президент Карол Навроцки. Американският държавен глава подчерта, че е подкрепил Навроцки и че отношенията между двамата са причина за новото военно разполагане. Формулировката му придаде на хода не само стратегическа, но и ясно политическа тежест.

Новината идва на фона на очаквания, че САЩ може да намалят част от силите си в Европа. Администрацията на Тръмп преразглежда американското военно присъствие на континента, след като президентът настоя НАТО да поеме по-голяма отговорност за европейската отбрана. Именно затова съобщението за допълнителни войници в Полша прозвуча като внезапен обрат след сигналите за възможно съкращаване.

Полша има ключово значение за източната линия на Алианса и за американската стратегия в региона. Всяко движение на американски части там се следи внимателно не само във Варшава, но и сред съюзниците в НАТО, особено заради напрежението около сигурността на Източна Европа. Решението на Тръмп засилва политическия залог около ролята на Вашингтон в защитата на съюзниците му.

Тръмп посрещна Навроцки в Белия дом през май миналата година (на снимката горе) и го подкрепи в ключов момент преди изборите в Полша. Навроцки спечели срещу кандидата на проевропейската центристка партия на премиера Доналд Туск. През септември американският президент отново се срещна с него във Вашингтон и тогава вече заяви, че САЩ биха могли да увеличат военното си присъствие в Полша.

Тогава Тръмп обеща да осигури отбраната на страната, припомня Ройтерс. Сега това обещание получава конкретно измерение с новите 5000 войници, които трябва да бъдат изпратени към Полша. Решението идва в момент, когато всяка промяна в американските сили в Европа се възприема като сигнал за бъдещата посока на политиката на САЩ към НАТО.

