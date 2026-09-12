Бургас изпраща близо 2400 абитуриенти от 28 училища
Основните сборни пунктове са в Морската градина
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Основните сборни пунктове са в Морската градина
Президентът свърза решението с подкрепения от него Карол Навроцки и с отношенията си с новия полски държавен глава
Съсед и близки го описват като работлив човек, който е правел всичко за семейството си
На погребението присъстваше и френският министър на културата в оставка Рашида Дати
На службата ще присъства президентът Доналд Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс
Приятелите ни знаят, за Асен музиката беше остров на спасение, написа още тя
За това съобщиха от Съюза на българските артисти
В града пристигнаха министърът на отбраната Атанас Запрянов, Емил Ефтимов и генерал-майор Димитър Петров
Звезди от нашия обществен живот си взеха посмедтно сбогом с бизнесмена
Терзиев е повишен посмъртно в звание „подполковник“ и награден с орден „Свети Георги“ за офицери Първа степен
Довечера ще имаме 57 000 дози
Това ще стане до 2035-2040 г.
Погребаха световноизвестния певец-тенорът Камен Чанев.
Песента прозвуча по желание на военната министърка, която става шеф на ЕК
Контингентът е в състав до 160 военнослужещи
Жалко, че ни напуска, призна треньорът на "Амкар" Георги Пеев си тръгна от Перм като герой. След като се скара с треньора Гаджи Гаджиев и напусна "Ам...
Легенди, играчи и над 8000 фенове на "Ол Блекс" изпратиха с почести и хака легендата Джона Лому. Звездата почина неочаквано преди две седмици на 40-го...
16 камиона и 65 мерцедеса по специална поръчка изпрати саудитският крал Салман в турския курорт Анталия за срещата на Г-20 (15-16 ноември), съобщи в....
София. Изборите за евродепутати прогониха столичните абитуриенти от училищата на 24 и 25 май. Изпращанията, планирани в тези два дни, не могат да бъда...