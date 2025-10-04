Руен изпрати Шабан Назиф в последния му път

Погребаха 65-годишният Шабан Назиф, който вчера загуби живота си при бруталното наводнение във вилно селище "Елените" в родния му град Руен.

Служителят в хотелски комплекс „Привилидж Форт Нокс“ бе пометен от стихията около 12:10 ч. вчера – близо час, след като селището бе ударено от първата вълна. Тялото му бе открито в стая на приземния етаж.

Назиф е бил вдовец, съпругата му починала преди години. Има три деца, които днес са го изпратили в последния му път.

Съсед и близки го описват като работлив човек, който е правел всичко за семейството си. Работел в „Привилидж Форт Нокс“ от няколко години и харесвал средата и колегите си. Готвел се за пенсия след 2 години и нямал търпение да може да отделя повече време за децата си, за къщата и за себе си. По-рано днес Окръжната прокуратура в Бургас започна три отделни досъдебни производства във връзка с трагичните инциденти, довели до смъртта на трима души във вилно селище Елените. Разследванията целят да изяснят всички причини и обстоятелства, довели до фаталните случаи, както и фактите, свързани с бедствието в района.

Той е една от трите жертви на наводненията в община Несебър вчера. Нелепо загина още смелият багерист Цанко Иванов, който след първата вълна опита да изчити улиците от завлечените от реката дървета и клони. За съжаление той бе пометен от втората прииждаща вълна и въпреки опита му да се задържи за ствола на дърво, водата го отнесе. Третата жертва е доблестният граничен полицай от бургаското с. Извор Стефан Иванов, чиято лодка бе обърната от мощните вълни на плажа.

