Първото евросело у нас! Търговци посочиха коя валута ще доминира през януари

Хората в Калугерово, провъзгласило се за евросело у нас през 2005 година изказаха мнението си за валутата.

Те свързват еврото с обедняване.

Това заяви пред БНР Ангел Божилов, кмет на първото провъзгласило се за евросело у нас през 2005 година.

"Преди еврото правосъдната ни система трябваше да стане европейска, образованието ни да стане европейско и най-вече здравеопазването да стане европейско. След това вече да отидем към единната валута. Ние прескочихме тези неща.

Хората смятат, че ще стават все по-бедни. От момента, в който се реши, че ще влезе еврото, доста неща в магазините поскъпнаха. Много хора казват: "Къде е контролът?!"

Имаше разяснителна кампания за въвеждането на единната европейска валута, каза той в предаването "Преди всички".

"Но "Български пощи" не осигуриха достатъчно стартови пакети. Ще има проблеми. Собствениците на магазини ще работят до края на месеца повече с лева".

Кметът обясни и каква е обстановката в селото, след като вчера силен вятър предизвика аварии, вдигна покриви, изкърти дограми и събори дървета в населените места в общината.

"В Калугерово обстановката към момента е нормална. Стабилизират се нещата. Бяхме по-малко засегнати. Електричеството е възстановено, след като 12 часа нямахме такова".

Той призова жителите на населеното си място да не напускат домовете си, ако има силен вятър, особено тези, които са по-възрастни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com