НАП с важно съобщение! Проблем с банковите карти
Обновява се една от основните информационни системи
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Обновява се една от основните информационни системи
Все повече хора изцяло се отказват от носенето на пари в брой
Плащанията се бавят повече от половин година
Режат заплатите в бордове и предприятия
Министърът обяви, че започнатите участъци ще се довършват с пари от бюджета, а новите големи трасета ще се мислят през концесии
Адаптирането към новата система може да струва около 18 милиарда евро
Регионалният министър свърза „Баба Алино“ със зависимости на местно, национално и международно ниво
Атанас Пеканов предупреди, че забавени реформи и критични проекти могат да доведат до загуба на средства и удар по бюджета
Ново глобално проучване показва, че българските фенове се готвят за мачове, игри и пътувания
Четвърт от сметките закъсняват, съдът не помага, предупреждава Allianz Trade
Хората смятат, че ще стават все по-бедни
Ръст ще има на места с качествена земя
Очаква се след полунощ постепенно всички системи да започнат работа в евро и услугите да се нормализират
Пълният график на трезорите
Гъвкавите и сигурни плащания се превръщат в ключов конкурентен фактор за търговците, показва глобално проучване на Paysafe
Новата биометрична технология позволява разплащане без карта, пари или телефон – само с лице пред касата
Обяви графикът на плащанията за ноември
Преводите ще се извършват за секунди, денонощно и без допълнителни такси
По този начин tbi bank продължава да бъде сред най-активните играчи на българския пазар
Социалните помощи и пенсиите по банков път също ще се изплащат в евро