Гъвкавите и сигурни плащания се превръщат в ключов конкурентен фактор за търговците, показва глобално проучване на Paysafe

Празничното пазаруване се променя! Преживяванията изместват вещите
19 ное 25 | 9:09
133
Празничното пазаруване преживява трансформация, която преобръща навиците на потребителите по света. Ново глобално проучване на платформата за разплащания Paysafe показва, че тази година хората поставят на първо място преживяванията, а вкусовете им се променят заедно с изискванията за безопасни и удобни плащания. Според доклада Inside the Wallet: Holiday Edition потребителите се ориентират към търговци, предлагащи гъвкави опции и максимална сигурност на транзакциите.

Преживявания вместо вещи

Проучването на Paysafe е проведено сред 8500 потребители в САЩ, Бразилия, Великобритания, Германия, Канада, България и Еквадор. Резултатите му показват силен фокус върху разходи за пътувания за празниците, а също и засилен интерес към пазаруване, което дава добавена стойност чрез преживявания.

Около половината от потребителите, 49% глобално и същият дял в България, предпочитат да подаряват преживявания – особено свързани с храна, напитки, пътувания, концерти и развлечения на живо – вместо материални подаръци. Съответно 50% глобално и 51% в България потвърждават, че биха искали да получат преживяване като подарък.

Тенденцията е силно изразена и при подаръците, свързани с видеоигри. Според доклада 64% в световен мащаб и 57% в България са съгласни, че подаръчните карти, като PaysafeCard, са най-удобният начин да се зарадва геймър.

Празничната мобилност също се завръща. Проучването показва, че 42% от потребителите в България и 44% глобално планират да пътуват по време на празниците, включително 17% у нас и 16% от глобалните участници в чужбина.

Натовареният график на спортни събития за сезона също променя потребителското поведение, като почти една четвърт глобално (23%) и 17% в България планират да направят спортни залози. Футболът е категоричният фаворит с 68% глобално и цели 78% у нас, следван от баскетбола с 25%, като електронните спортове и конните надбягвания си поделят по 16%.

Промяна в навиците за пазаруване и разплащане

Навиците за коледно пазаруване също претърпяват промяна. Проучването показва, че 47% от потребителите глобално и 26% в България планират да пазаруват доста преди сезона, докато 20% глобално и 19% у нас възнамеряват да пазаруват през уикенда на Черния петък. Въпреки това повечето хора в България остават верни на традицията да пазаруват през декември, като 36% от анкетираните са посочили именно този период.

Платежните предпочитания също се развиват динамично. Дебитните карти остават най-популярният метод, използван от 46% глобално и 59% у нас. Следват кредитните карти с 37% глобално и 15% в България. Дигиталните портфейли попадат на трета позиция с равен дял от 27% глобално и у нас. На някои пазари остават популярни местните методи за плащане и дори плащането в брой.

Интегрираните търговски преживявания също набират скорост. 34% от потребителите глобално и цели 42% в България разпределят празничните си покупки между онлайн и магазина. Онлайн пазарите продължават да бъдат предпочитан канал, но нишови канали като социалните мрежи се развиват именно сред по-младите групи като поколението Z, където 11% вече купуват директно от тях.

Сигурността и удобството са решаващи

Изследването показва категорично, че клиентският избор зависи от удобството и защитата на разплащанията. 49% глобално и 54% в България са се отказвали от покупка, защото предпочитаният от тях метод на плащане не е бил наличен. Освен това 46%, както по света, така и у нас, са се отказвали от покупка поради опасения за сигурността на финансовата си информация.

„Празниците се превръщат от списъци с покупки в незабравими преживявания“, казва Роб Гато, главен директор „Приходи“ в Paysafe. „От подаръци като мечтано пътуване до най-новата игра, купувачите желаят всеки момент – от избора на начин на плащане до удоволствието от самото преживяване – да бъде безпроблемен, сигурен и значим.“

Нови възможности за бизнеса

Paysafe подчертава, че от ранните покупки и планове за пътувания до променящите се предпочитания за плащане, празничният сезон става все по-разнообразен и предоставя на търговците нови начини за свързване с потребителите. Подкрепата за местните и независими търговци остава силна, като 70% от глобалните потребители и впечатляващите 78% в България планират да пазаруват от малки предприятия.

Това отваря възможност за търговците да комбинират модерни технологии, персонализирани предложения и гъвкави условия за плащане, за да отговорят на очакванията на една все по-взискателна и дигитална аудитория.

Автор Иван Ватахов

