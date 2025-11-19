Празничното пазаруване се променя! Преживяванията изместват вещите

Празничното пазаруване преживява трансформация, която преобръща навиците на потребителите по света. Ново глобално проучване на платформата за разплащания Paysafe показва, че тази година хората поставят на първо място преживяванията, а вкусовете им се променят заедно с изискванията за безопасни и удобни плащания. Според доклада Inside the Wallet: Holiday Edition потребителите се ориентират към търговци, предлагащи гъвкави опции и максимална сигурност на транзакциите.

Преживявания вместо вещи

Проучването на Paysafe е проведено сред 8500 потребители в САЩ, Бразилия, Великобритания, Германия, Канада, България и Еквадор. Резултатите му показват силен фокус върху разходи за пътувания за празниците, а също и засилен интерес към пазаруване, което дава добавена стойност чрез преживявания.

Около половината от потребителите, 49% глобално и същият дял в България, предпочитат да подаряват преживявания – особено свързани с храна, напитки, пътувания, концерти и развлечения на живо – вместо материални подаръци. Съответно 50% глобално и 51% в България потвърждават, че биха искали да получат преживяване като подарък.

Тенденцията е силно изразена и при подаръците, свързани с видеоигри. Според доклада 64% в световен мащаб и 57% в България са съгласни, че подаръчните карти, като PaysafeCard, са най-удобният начин да се зарадва геймър.

Празничната мобилност също се завръща. Проучването показва, че 42% от потребителите в България и 44% глобално планират да пътуват по време на празниците, включително 17% у нас и 16% от глобалните участници в чужбина.

Натовареният график на спортни събития за сезона също променя потребителското поведение, като почти една четвърт глобално (23%) и 17% в България планират да направят спортни залози. Футболът е категоричният фаворит с 68% глобално и цели 78% у нас, следван от баскетбола с 25%, като електронните спортове и конните надбягвания си поделят по 16%.

Промяна в навиците за пазаруване и разплащане

Навиците за коледно пазаруване също претърпяват промяна. Проучването показва, че 47% от потребителите глобално и 26% в България планират да пазаруват доста преди сезона, докато 20% глобално и 19% у нас възнамеряват да пазаруват през уикенда на Черния петък. Въпреки това повечето хора в България остават верни на традицията да пазаруват през декември, като 36% от анкетираните са посочили именно този период.

Платежните предпочитания също се развиват динамично. Дебитните карти остават най-популярният метод, използван от 46% глобално и 59% у нас. Следват кредитните карти с 37% глобално и 15% в България. Дигиталните портфейли попадат на трета позиция с равен дял от 27% глобално и у нас. На някои пазари остават популярни местните методи за плащане и дори плащането в брой.

Интегрираните търговски преживявания също набират скорост. 34% от потребителите глобално и цели 42% в България разпределят празничните си покупки между онлайн и магазина. Онлайн пазарите продължават да бъдат предпочитан канал, но нишови канали като социалните мрежи се развиват именно сред по-младите групи като поколението Z, където 11% вече купуват директно от тях.

Сигурността и удобството са решаващи

Изследването показва категорично, че клиентският избор зависи от удобството и защитата на разплащанията. 49% глобално и 54% в България са се отказвали от покупка, защото предпочитаният от тях метод на плащане не е бил наличен. Освен това 46%, както по света, така и у нас, са се отказвали от покупка поради опасения за сигурността на финансовата си информация.

„Празниците се превръщат от списъци с покупки в незабравими преживявания“, казва Роб Гато, главен директор „Приходи“ в Paysafe. „От подаръци като мечтано пътуване до най-новата игра, купувачите желаят всеки момент – от избора на начин на плащане до удоволствието от самото преживяване – да бъде безпроблемен, сигурен и значим.“

Нови възможности за бизнеса

Paysafe подчертава, че от ранните покупки и планове за пътувания до променящите се предпочитания за плащане, празничният сезон става все по-разнообразен и предоставя на търговците нови начини за свързване с потребителите. Подкрепата за местните и независими търговци остава силна, като 70% от глобалните потребители и впечатляващите 78% в България планират да пазаруват от малки предприятия.

Това отваря възможност за търговците да комбинират модерни технологии, персонализирани предложения и гъвкави условия за плащане, за да отговорят на очакванията на една все по-взискателна и дигитална аудитория.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com