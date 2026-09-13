Голяма промяна при покупките на жилища "на зелено". Нови тенденции
Официалните данни не показват срив на жилищния пазар
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Официалните данни не показват срив на жилищния пазар
Вписаните актове са с 19 на сто по-малко, но ограниченото предлагане държи пазара високо
Данни на Shopfully показват как AI променя начина на пазаруване
Поради огромния интерес Чайна Мотор Къмпани продължава кампанията от фестивала: до 3 април включително при капаро от 100 евро за модел на BYD и DONGFE...
Как е по-изгодно да се живее в момента
НСИ отчита, че оценката на българите за икономическата ситуация през последните 12 месеца остава почти без промяна
През 2025 у нас са регистрирани 2860 леки и лекотоварни електромобила
Гъвкавите и сигурни плащания се превръщат в ключов конкурентен фактор за търговците, показва глобално проучване на Paysafe
32% от хората купуват луксозни стоки, за да демонстрират статус
Ново изследване показва, че 45% от хората надвишават лимита от 200 лева само с обедното си хранене
Интерес към покупки се появи, след като американският лек суров петрол се доближи до техническото си ниво на подкрепа от 60 долара
Плюс 7 млрд. лв. за 12 месеца, стабилни банки и лихви около 2,44% подгряват покупките
Кредитите растат, а заедно с тях и предизвикателствата
Цените в страната продължават да растат
В кой квартал са станали най-много сделки за момента
НАП санкционира 433 търговци край морето за неиздаване на фискален бон
Основните купувачи са млади семейства с деца
Името на новия любим е Мартин и двамата са заедно от близо половин година
Закупуването на нов автомобил се съобразява с ефективността от неговото използване
Между 10% и 15% е спадът в броя сделки в четирите най-големи града