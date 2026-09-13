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Над 10 000 посетители в 6 града и повече от 250 закупени автомобила на Пролетния уикенд фест на китайските автомобили

Над 10 000 посетители в 6 града и повече от 250 закупени автомобила на Пролетния уикенд фест на китайските автомобили

Поради огромния интерес Чайна Мотор Къмпани продължава кампанията от фестивала: до 3 април включително при капаро от 100 евро за модел на BYD и DONGFE...

30 март | 13:03
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