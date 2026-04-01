Всеки пети българин вече търси оферти с изкуствен интелект

Изкуственият интелект все по-осезаемо навлиза в ежедневието на потребителите, включително и в начина, по който те пазаруват. От търсене на информация за продукти до сравняване на цени и откриване на промоции, новите технологии постепенно променят потребителските навици. Тази трансформация вече се наблюдава и в България. Данните показват, че все повече хора се доверяват на AI инструменти при вземането на решения за покупки.

AI навлиза в пазаруването в България

В България тенденцията се очертава ясно. Според данни на Shopfully - водеща европейска технологична платформа за drive-to-store маркетинг, 1 от 5 българи вече е използвал приложение с изкуствен интелект, за да намери най-добрата оферта при пазаруване.

Сред най-често използваните платформи се откроява ChatGPT, следван от Meta AI и Gemini. Това показва, че генеративният изкуствен интелект постепенно се превръща в нов инструмент за сравняване на предложения и ориентиране в разнообразието от оферти на пазара.

Изкуственият интелект променя началото на покупката

Тази тенденция се вписва в по-широк глобален контекст. Международно проучване показва, че 45% от потребителите по света вече използват изкуствен интелект по време на покупателното си пътуване.

Данните за България сочат сходна посока. Според проучване на Shopfully, 19% от българските потребители използват AI инструменти, за да откриват най-добрите оферти.

Изкуственият интелект все по-често се използва още в началото на покупателния процес - когато потребителите търсят информация, сравняват предложения и решават откъде да започнат пазаруването си.

Допълнителни данни показват, че потребителите, достигнали до онлайн магазини чрез AI инструменти, имат с около 33% по-нисък bounce rate, което е сигнал за по-високо намерение за покупка.

Технологиите ускоряват избора на оферти

Новите технологии улесняват ориентирането в огромното разнообразие от продукти и промоции. AI инструментите подпомагат по-бързото търсене на информация, откриването на релевантни предложения и вземането на информирано решение.

Като технологична компания, която разработва решения за свързване на онлайн търсенето с посещения във физически магазини, Shopfully активно интегрира изкуствен интелект в своите платформи.

"Потребителите днес са много по-информирани и активни в търсенето на оферти. Изкуственият интелект се превръща в инструмент, който им помага да сравняват предложенията по-бързо и да вземат по-информирани решения", коментира Кристина Милкова, управител на Shopfully за България.

Онлайн търсене, офлайн покупка

Въпреки бързото развитие на технологиите, физическите магазини запазват ключова роля. Все по-често потребителите започват с онлайн проучване, но финалното решение за покупка вземат на място.

Тази комбинация между дигитално търсене и реално пазаруване показва, че технологиите не заменят традиционния ритейл, а го допълват. Те улесняват избора и помагат на потребителите да откриват по-лесно най-добрите предложения.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com