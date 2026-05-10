Вижте кога се завръщат сменяемите батерии в смартфоните

Европейският съюз въвежда нови изисквания, които ще променят съществено начина, по който се произвеждат смартфоните и таблетите. От 18 февруари 2027 г. всички устройства, продавани на пазара, ще трябва да разполагат със сменяеми от потребителя батерии. Мярката е част от по-широка стратегия за ограничаване на електронните отпадъци и удължаване на живота на техниката. Очаква се промените да засегнат както потребителите, така и водещите производители в сектора.

Съгласно новите разпоредби батериите в мобилните устройства трябва да позволяват сваляне без специални умения и без използване на сложни инструменти. Допуска се употребата само на стандартни инструменти, достъпни в търговската мрежа. В случаите, когато е необходим специфичен инструмент, производителят ще бъде задължен да го предостави безплатно заедно със самото устройство.

Регламентът въвежда и допълнително изискване. Компаниите ще трябва да осигурят наличност на резервни батерии за период от поне пет години след спирането на продажбите на съответния модел. Това ще даде възможност на потребителите да удължат живота на устройствата си без нужда от скъпи сервизни услуги.

Новите правила са част от по-широка реформа, която включва още няколко ключови промени. Предвижда се увеличаване на издръжливостта на батериите, улесняване на ремонта на устройствата, задължителна дългосрочна софтуерна поддръжка за минимум пет години, както и използване на универсален USB-C конектор за зареждане.

Според експерти тези изисквания ще наложат сериозни промени в настоящите дизайнерски решения. При много от съвременните устройства батериите са залепени и трудно достъпни, което прави ремонтите сложни и скъпи. Новият подход ще изисква преосмисляне на конструкцията, за да се осигури по-лесен достъп и подмяна.

Очакванията са, че реформата ще доведе до по-ниски разходи за ремонт и значително удължаване на живота на мобилните устройства. В същото време обаче има опасения, че тя може да се отрази на външния вид и характеристиките на устройствата - например чрез увеличаване на дебелината или намаляване на водоустойчивостта.

С оглед на стотиците милиони устройства, които се продават ежегодно на европейския пазар, новите правила имат потенциала да окажат влияние далеч извън границите на ЕС и да променят глобалните стандарти в индустрията.

