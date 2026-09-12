Никола Цолов направи исторческа крачка към Формула 1
Цолов е лидер в класирането на Формула 2 след края на лятната почивка на пилотите
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Цолов е лидер в класирането на Формула 2 след края на лятната почивка на пилотите
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