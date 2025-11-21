Възрастните шофьори под лупа след тежък инцидент в София

Инцидент с 80-годишен шофьор, който блъсна 75-годишен трудноподвижен мъж на пешеходна пътека в София, повдигна отново въпроса за необходимостта от въвеждане на по-строги правила и ограничения за възрастните водачи. Пострадалият мъж е настанен в болница със счупен таз, но без опасност за живота. Според специалисти напредналата възраст води до забавени реакции и повишен риск на пътя, което налага промени в законодателството и процедурите за издаване на шофьорски книжки.

Какво се случи в „Драгалевци”

Инцидентът е станал в сряда сутринта, около 06:57 ч., на бул. „Черни връх“ в столичния квартал „Драгалевци“. Кадри от охранителна камера показват как 75-годишен мъж с видими затруднения в придвижването пресича на осветена пешеходна пътека. Докато автомобил в едната лента спира, за да му даде предимство, друга кола, управлявана от 80-годишния водач, продължава движението си без да намали скоростта и го помита. Вследствие на удара пешеходецът е изхвърлен и се блъска в спрелия автомобил.

Комисар Мартин Цурински, зам.-началник на отдел „Пътна полиция“ към СДВР, потвърди пред Нова телевизия, че пострадалият е със счупен таз и основната причина за произшествието е отнето предимство на пешеходец.

Шофьор с дълъг стаж, но и с натрупани нарушения

Водачът, причинил инцидента, е правоспособен шофьор от 1972 г., като свидетелството му е подновено през 2022 г. и е валидно до 2032 г. През над 50-годишния си стаж има 11 нарушения с лек характер – 6 акта и 5 фиша.

Според комисар Цурински възрастовите промени изискват по-сериозно внимание: „В тая насока може да се помисли за законодателни промени за по-кратък срок за издаване на свидетелство след 65–70-годишна възраст, допълнителни тестове да подлагат тези водачи, тъй като техните реакции на тази възраст се забавят.“

Медицинските удостоверения са „проформа“ в 80% от случаите

Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България подкрепи необходимостта от по-строг контрол.

„Дали всеки трябва да може да издава такова медицинско свидетелство? Защото масовостта води до ниско качество. Бих казал, в 80% от случаите доста проформа се издават те“, заяви той.

Той допълни, че законът и в момента дава право на контролните органи да изпращат нарушители на изпит при извършване на немаловажно нарушение, което застрашава безопасността, но тази мярка рядко се прилага.

„На пътя трябва да има само можещи и знаещи водачи“, категоричен е Георгиев.

