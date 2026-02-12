Засилен трафик към Турция. Камиони висят на „Капитан Андреево“

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за товарни автомобили към Турция, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ в актуална информация към 6:00 часа. Най-сериозно е натоварването при камионите, като се очаква забавяне при обработката на документите и преминаването.

Данните сочат засилен поток в ранните сутрешни часове, традиционно свързан с международния транспорт и износа. Водачите на тежкотоварни автомобили се съветват да планират пътуванията си с оглед на възможни изчаквания.

От 20 януари през граничния преход „Рудозем“ на границата с Гърция вече преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, което разширява възможностите за пътуване в района. Същият режим важи и за пунктовете „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили, което осигурява пълна транспортна свързаност по южната граница.

По останалите гранични пунктове към Република Северна Македония, Сърбия и Румъния трафикът е нормален и не се съобщава за затруднения. Граничните власти продължават да следят обстановката в реално време и да публикуват актуална информация при промяна на ситуацията.

