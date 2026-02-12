Частни влакове без шок за пътниците. Билетите остават под контрол

Пътниците не бива да очакват рязка трансформация в услугата с навлизането на частен оператор в железопътните превози. Това заяви пред бТВ председателят на Синдиката на железничарите Петър Бунев по повод подписания нов договор в сектора.

По думите му промените ще бъдат по-скоро организационни, отколкото видими за пътуващите. Основният въпрос остава как ще се гарантира стабилност за работещите в системата.

От 13 декември влиза в сила нов договор между „БДЖ-Пътнически превози“ и частната компания „Ивкони Експрес“. Двете дружества ще извършват превози по силата на 12-годишен договор с държавата и при осигурена субсидия. Според Бунев не се очаква повишение на цените на билетите, тъй като тарифите остават под контрола на държавата.

Синдикатът насочва вниманието си основно към служителите, които ще бъдат засегнати от промените. Общо 813 души трябва да преминат към частния оператор. „Трябва да проведем откровен разговор с тях. Никой не може да бъде принуден да работи там“, подчерта Бунев, като даде да се разбере, че процесът следва да бъде доброволен и ясен.

По неговите думи логично е да се очакват по-добри условия при новия работодател, макар че той самият не е бил сред привържениците на подобен модел. „Няма да го крия - аз бях сред най-големите противници, защото пазарът ни е малък“, посочи председателят на синдиката, като добави, че сега приоритетът е защитата на хората в системата.

