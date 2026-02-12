Рожден ден днес има футболна легенда

Рожден ден днес празнуват:
Борислав Михайлов, футболна легенда
Меглена Плугчиева, политик и дипломат
Кирякос Аргиропулос, режисьор, бивш директор на Столичния куклен театър
Николай Дойнов, поет, културолог, председател на Съюза на народните читалища
Румен Белчев, журналист и писател
Светослав Петров, футболист
Зафир Раджаб, актьор и режисьор
Юлия Байчева, треньор по художествена гимнастика, носителка на златен медал от европейското първенство в Гьотеборг през 1990 година
Наздраве в "Стандарт":
Гергана Григорова, сътрудник администрация
Наташа Русенова, реклама
