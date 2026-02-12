Рожден ден днес има футболна легенда

Рожден ден днес празнуват:

Борислав Михайлов, футболна легенда

Меглена Плугчиева, политик и дипломат

Кирякос Аргиропулос, режисьор, бивш директор на Столичния куклен театър

Николай Дойнов, поет, културолог, председател на Съюза на народните читалища

Румен Белчев, журналист и писател

Светослав Петров, футболист

Зафир Раджаб, актьор и режисьор

Юлия Байчева, треньор по художествена гимнастика, носителка на златен медал от европейското първенство в Гьотеборг през 1990 година

Наздраве в "Стандарт":

Гергана Григорова, сътрудник администрация

Наташа Русенова, реклама

