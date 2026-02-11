Над четвърт милион фалшиви евробанкноти в Ловешко

51-годишен мъж е задържан за съхранение на около 260 000 фалшиви евро, съобщиха на съвместен брифинг старши комисар Дончо Манов, директор на ОДМВР – Ловеч, и Валентин Вълков, административен ръководител на Окръжна прокуратура – Ловеч. Задържаният е криминално проявен и има предишни осъждания за документни престъпления.

Случаят е от вторник, когато след постъпил сигнал служители от секторите „Противодействие на икономическата престъпност“ и „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР – Ловеч са спрели за проверка лек автомобил в района на село Златна Панега. Зад волана е бил 51-годишният мъж, който направил опит да избяга, но бил задържан.

При личния обиск в дрехите му са открити фалшиви 100-еврови банкноти на значителна стойност, съобщават от МВР. Впоследствие, при претърсване на два имота, които обитава, са намерени още около 200 000 неистински евро банкноти. Общото количество на иззетите фалшификати възлиза на приблизително 260 000 евро, основно в купюри от 100 евро, както и по-малък брой с номинал 50 и 200 евро.

Мъжът е привлечен като обвиняем и задържан с постановление на прокурор за срок до 72 часа. Предстои внасяне на искане в съда за определяне на мярка за неотклонение.

По данни на специалисти иззетите банкноти са с много добро качество и трудно биха могли да бъдат разпознати като неистински. В хода на разследването ще се установява дали част от тях вече са били пуснати в обращение, от кога продължава престъпната му дейност и къде са произведени. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 244, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

