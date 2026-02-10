Мъжът, открил телата каза какво е видял. Разбраха и кое е момичето на Калушев

Мъжът, открил кемпера с три тела край връх Околчица на 8 февруари, разказа пред NOVA телевизия какво е видял.

„Както си карах с джипа към кошарата ми, направо се натъкнах на кемпера. Беше отбит на 3-4 метра от пътя. Спрях. Видя ми се нереално по това време да има такава машина там. Не се виждат всеки ден такива коли горе. Натиснах клаксона 2-3 пъти, но никой се не показа”, спомня си мъжът.

Николай дори не си представял на какво ще се натъкне, отивайки да нагледа дали снегът и вятърът не са нанесли щети по лятната му кошара, която зимата е необитаема. Въобще не подозирах, че става въпрос за тези хора. Помислих си, че е случаен турист, останал си да почива там”, разкри очевидецът.

Сторил му се съмнителен и друг факт. „На шофьорското място нямаше никого. На другата врата видях, че има човек, подпрял се на стъклото. Не реагира при натискане на клаксона. Направо слязох и минах от другата страна - откъм него и видях, че имаше кръв по главата. Директно се изтеглих и набрах телефон 112”, казва Николай Ангелов.

На това място не живеят хора и през този сезон няма животни. Мястото е пусто и равно. „1000-2000 дка ливади с ниска растителност. Имаше няколко кошари в миналото на граждани, които там си отглеждаха стоката, но мисля, че има 1-2, които са в прилично общо състояние и хората ходят отвреме-навреме”, каза кметът на село Згориград Ангел Петров. По думите на планинаря Тодор Николов надморската височина там е между 900 и 1000 метра.

Трасето от село Згориград до билото обаче е трудно проходимо. Затова и Николай решил да мине през Паволче и Челопек. Така се натъкнал на кемпера, който го впечатлил. Бил висок, свидетелства мъжът. Превозното средство било снабдено и със сателитен интернет. „Виждаха се някакви антени отгоре. Не мога да кажа какво е това и за какво се използва”, казва Николай ангелов.

По неофициална информация кемперът е производство на популярна марка, последно поколение, високопроходим и е оборудван отлично. Той е задържан на паркинга на МВР-Враца. Николай още в неделя бил разпитван от разследващите.

Един от най-големите въпросителни знаци в разследването – самоличността на "момичето", споменато в последния SMS на Калушев до майка му, вече е изяснен. "Установено е момичето, което е пребивавало няколко дни с тях", потвърдиха от прокуратурата, без да разкриват името ѝ или процесуалното ѝ качество. Съобщението на Калушев гласеше, че групата се опитва "да помогне на момиче", което влиза в остро противоречие с тезата на разследващите за сектантска изолация и отчаяние.

Официалният мотив, който МВР предлага, е "нестабилност в сдружението" и разочарование от "отношението на спонсорите". Тази формулировка обаче повдига повече въпроси, отколкото отговори. Кои са спонсорите на тази паравоенна структура, имитираща държавен орган? И защо оттеглянето на подкрепата им би довело до масова смърт, вместо до просто разпускане на организацията? На мястото на инцидентите са открити общо 4 гилзи, два пистолета и една пушка. Върху оръжията е открито ДНК единствено на загиналите. "Следи от борба няма," категорична бе старши комисар Кремена Илиева.

Фактът, че 15-годишното момче е открито със сплетени пръсти на ръцете, се използва от разследващите като аргумент за липса на насилие и доброволно приемане на съдбата.

Остава отворен въпросът как държавата е допуснала съществуването на въоръжена група, която години наред е присвоявала функции на държавен контролен орган, преди да се стигне до трагичната развръзка с шест трупа, пише "Дунав мост".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com