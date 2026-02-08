Ботьо Ботев подозира "агресивна педофилия" в случая Петрохан

Криминалистът Ботьо Ботев определи тройното убийство край хижа "Петрохан" като "нестандартно и нелогично" в предаването "120 минути" по bTV. Експертът посочи редица странни обстоятелства около инцидента, при който бяха намерени разстреляни трима мъже, а по-късно други трима, сред които и основният заподозрян Ивайло Калушев, бяха открити мъртви в кемпер край връх Околчица.

"Тук необичайната ситуация е, че заличаваш следите вътре, а отвън оставаш труповете на показ. Това е нелогично", коментира Ботьо Ботев, цитиран от bTV. Според него в криминалната практика няма подобен случай на поведение на извършителя.

Криминалистът изрази недоумение защо 23-годишният Николай Златков и 15-годишният Александър Макулев са тръгнали доброволно с Ивайло Калушев след първите убийства в "Петрохан". Според него те са пътували спокойно с него в колата, вместо да окажат съпротива или да избягат.

"Ако е имал намерение да убие Николай и Александър след първоначалното убийство, е можело още там да ги убие, в „Петрохан“, за да може да се укрие по-добре", заяви Ботьо Ботев. Той подчерта, че липсата на данни за съпротива при първите убийства също е необичаен факт, който тепърва ще се анализира.

Ботьо Ботев изрази сериозна тревога от факта, че Ивайло Калушев е имал изразен афинитет към малки деца и предимно момчета. По думите му това е проява на "изявена форма на агресивна педофилия". Криминалистът разкритикува държавните институции, че не са обърнали внимание на сигналите за неадекватното поведение на обекта в различни сфери на държавността.

Организацията на Калушев – "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ), е действала в района на Петрохан като "държава в държавата" в продължение на четири години, разполагайки с оръжия, джипове и дронове. Разследването продължава да работи по всички версии, включително убийство и последвало самоубийство на извършителя, като не се изключва и версията за затворено общество с елементи на секта.

