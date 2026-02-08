Сладкар измисли шоколадова торта за всеки ден. Даже е полезна

Шоколадова торта, която може да се консумира всеки ден без угризения, звучи като мит, но според авторка на готварски книги за здравословно хранене това е напълно възможно. Рейчъл Ригс представя рецепта за шоколадов десерт, в който акцентът е върху протеините, а не върху въглехидратите. Тортата съдържа 18 грама протеин на парче и е част от нейното ежедневно меню от години. Рецептата набира популярност заради простотата си и хранителния си профил, съобщава CNN.

Десерт за всеки ден

Рейчъл Ригс описва своята „Ежедневна шоколадова торта“ като изключително лесна за приготвяне и подходяща за редовна консумация. Необходими са само една купа, една бъркалка и кратко време за печене, а резултатът е плътен шоколадов десерт, който по думите ѝ е достатъчно засищащ, за да бъде част от обяда. Самата Ригс споделя, че е консумирала по едно парче почти всеки ден в продължение на шест години.

Защо тортата е различна

Основната идея на рецептата е използването на бадемово брашно вместо традиционно пшенично, което променя значително хранителния профил. „В тази торта бадемовото брашно осигурява здравословни мазнини, докато чистият кленов сироп, какаото на прах и неподсладеният шоколад доставят антиоксиданти. Яйцата също са важен източник на хранителни вещества“, обяснява Ригс. Според нея комбинацията от съставки позволява десертът да бъде едновременно вкусен и хранително балансиран.

Протеините и захарта

Всяка порция от тортата съдържа количество протеин, сравнимо с това на три големи яйца, благодарение на бадемовото брашно, яйцата и какаото на прах. В същото време десертът не е напълно лишен от захари. В едно парче, включително шоколадовия ганаш, се съдържат около 39 грама захар, което означава, че умереността остава ключова.

Как се приготвя тортата

Процесът започва със загряване на фурната до 180 градуса по Целзий и подготовка на форма с подвижен ръб с диаметър 23 см, която се намазва с кокосово масло и се покрива с хартия за печене. В купа се смесват бадемовото брашно, какаото на прах, содата и солта, като внимателно се разбиват всички бучки. След това към сухите съставки се добавят кленовият сироп и яйцата и сместа се разбива до получаване на гладко тесто.

Готовото тесто се изсипва във формата, разпределя се равномерно по краищата и формата се почуква леко върху плота, за да се изравни. Тортата се пече около 25 минути на средната решетка на фурната, след което се оставя да се охлади за около 20 минути. След този етап десертът се прехвърля в чиния за сервиране и се оставя да изстине напълно, преди да бъде покрит с ганаш.

Приготвяне на шоколадовия ганаш

За ганаша всички съставки се смесват в малка стъклена или порцеланова купа и се загряват в микровълнова фурна за около 30 секунди. След това сместа се разбива внимателно за две до три минути, докато шоколадът се разтопи напълно и се получи гладка, лъскава и леко сгъстена текстура, която все още може да се излива.

Ганашът се изсипва в центъра на тортата и внимателно се разпределя към краищата, като може да се остави да се стича по стените според предпочитанията. След това тортата се охлажда без капак за около 30 минути, за да може шоколадовото покритие да стегне напълно.

Съхранение

Готовата шоколадова торта може да се съхранява покрита на стайна температура до три дни или в хладилник до една седмица, без да губи от вкуса и текстурата си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com