Стоичков с разплакващ пост за най-голямата победа в живота си

Христо Стоичков написа трогателен пост във Фейсбук, с който разказва за едно от най-значимите събития в живота му - когато чува "Да" от своята възлюбена Мариана.

"38 години винаги заедно, винаги! Благодаря ти, че на този 7 февруари ми каза Да! Това е победата на живота ми! Обичам те безкрайно! Ицо"

Стоичков не пропуска да отбележи всяка важна дата или годишнина със съпругата си. Само преди няколко месеца, по повод 37 години от брака им, легендата на българския футбол написа:

„Преди 37 години аз бях един хлапак, който вярваше в мечите си! Първата беше ти, Мариана! Моята най-голяма „Златна топка“! Благодаря ти, че на този ден повярва в мен и застана до мен за цял живот!

Дори не съм мечтал за всичко, което ти ми донесе! Благодаря ти за Мика и Хриси, благодаря ти за Миа и Христо! Благодаря, че те има."

А на 8 февруари Стоичков има друг голям повод да почерпи. Звездата чуква 60-годишен юбилей.

