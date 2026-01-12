Опашка за ролята на Стоичков! Появи се двойник СНИМКИ

Телевизионният кастинг за ролята на Христо Стоичков в игралния филм за него започна официално. Риалитито "Вече играеш... Стоичков" стартира ударно в ефира на NOVA, а зрителите видяха много желаещи да се превъплътят в образа на легендарния футболист. Задачата е изключително трудна, а сред кандидатите са млади актьори - Даниел Върбанов, Георг Киряков, Ясен Атанасов, Петър Петров-Перо и Матьо Горанов. Участвалият в "Сървайвър" бивш футболист Ивайло Крушарски също се стреми да спечели ролята, предаде агенция БЛИЦ.

Победителят ще бъде излъчен от специално жури – известната актриса Аня Пенчева, режисьорът Мартин Макариев, журналистът и биограф на Стоичков - Владимир Памуков. Във всеки епизод (всяка неделя от 20:00 часа по NOVA) към тях ще се присъединяват популярни личности, които са имали възможност да се докоснат до личността на Камата. В първото издание такъв беше гост-актьорът Александър Димов. Журито ще проследи развитието на всички участници, ще оцени актьорския им потенциал и ще търси духа и характера на Ицо.

"Актьорът, който ще играе Стоичков, трябва да има убийствен ляв крак. Иначе въобще да не се хваща. Не вярвам да може да се изиграе тази роля на 100%. Пожелавам го от сърце, но мисля, че този тип е много трудно да го изиграеш. Няма да е лесно. Жална му майка... трябва да псува като хамалин", коментира мажоритарният собственик и легендарен нападател на Левски Наско Сираков и добави: "Ицо е човек, който ме е карал да се гордея с него и с България".

Освен Сираков, силни думи по адрес на Камата отправиха и други негови колеги от славния отбор от САЩ`94 - Борислав Михайлов, Емил Костадинов, Красимир Балъков, Даниел Боримиров, а също и Стойчо Младенов, Кирил Десподов, Любо Ганев и Лили Иванова.По време на кастинга имаше много смях. Някои от кандидатите бяха доста далеч от образа на Стоичков, други пък се оказаха почти негови копия.

Голямата изненада за журито и за зрителите беше появата на младия Кристо Стоичков, роден в Испания, който няма роднинска връзка с Камата, но поразително прилича на него. Бащата на Кристо е голям фен на Ицо, и когато се ражда синът му, го кръщава на легендата на Барса. В Испания обаче трудно произнасят буквата "Х" и в крайна сметка родителите на момчето го записват като Кристо.

След първоначалната пресявка, от 25 души екипът на предаването остави 11, които да продължат да се борят за главната роля в игралния филм за "Стоичков - Филмът".

Водещ на риалитито "Вече играеш... Стоичков" е Александър Сано, който е с участниците през цялото време, чак до избора на фаворит, който да поеме главната роля в продукцията. Интересът към кастинга е бил голям и са се явили над 250 кандидати. Само част от тях обаче продължават към епизодите на риалитито.

„Стоичков – Филмът“ се очаква да бъде на голям екран през 2027 г., като ще тръгне по кината по целия свят.

„Трудно се играе Стоичков. Появиха се актьори, които имат физиката му, но нямат духа му. Разплаках се на един откъс, взет от книгата на Владимир Памуков, който един от участниците трябваше да изиграе", коментира Аня Пенчева.

