Левски и ЦСКА представиха новите си звезди

Левски официално представи Никола Серафимов.

Договорът с 26-годишния централен защитник е до лятото на 2028 година, а трансферът стана факт след разтрогване на контракта му с унгарския Видеотон ФК Фехервар.

Никола Серафимов е роден на 11 август 1999 година в Скопие (Северна Македония). Юноша на местния „Вардар“, с който подписва и първия си професионален договор. Записва 15 мача с екипа на тима от Скопие и печели титлата през сезон 2019/20 година. В средата на 2017 година е преотстъпен на „Пелистер“ (Битоля), за който изиграва 3 мача.

Още: Левски задмина ЦСКА в Европа

През лятото на 2018 година е преотстъпен на друг северномакедонски клуб – „Брегалница“ (Щип). В средата на 2020 година подписва с друг северномакедонски клуб „Брера“ (Струмица), с чийто екип изиграва 25 мача. През лятото на 2021 година преминава в унгарския „Залаегерсег“, където записва 33 мача с 4 гола. Година по-късно е трансфериран в друг унгарски клуб – „Видеотон ФК Фехервар“, с чийто екип изиграва 73 мача и вкарва 3 гола.

Никола Серафимов има 22 мача и гол с националния екип на Северна Македония. На 5 юни 2022 година дебютира за представителния тим на родината си при победата над Гибралтар като гост с 2:0. Вкарва първия си гол при домакинската победа с 1:0 над Латвия.

ПФК „Левски“ приветства Никола Серафимов с добре дошъл на стадион „Георги Аспарухов“ и му пожелава много победи и щастливи мигове със синята фланелка.

ЦСКА се подсили с португалския полузащитник Бруно Жордао, съобщиха официално от клуба. Футболистът, който идва в ЦСКА от полския елитен Радомяк (Радом), премина успешно медицинските прегледи и днес подписа договор с "армейците“. Той се превръща в шестото ново попълнение в състава на Душан Керкез през този трансферен прозорец.

Още: Трус в ЦСКА. Величков реши съдбата на тима

26-годишният Бруно Жордао има солиден опит в силни европейски първенства. През юношеските си години играе за Униао Лейрия и Брага, като дебютира в мъжкия футбол през 2016 г. за втория тим на Брага. През следващото лято е трансфериран под наем в италианския Лацио, а през 2019 г. е закупен от английския елитен Уулвърхемптън. Впоследствие Жордао играе като преотстъпен последователно за португалския Фамиликао, швейцарския Грасхопърс и за друг тим от родината си – Санта Клара.

През зимния трансферен прозорец на 2024 г. халфът подписва с полския Радомяк, където за сезон и половина натрупва участие в 44 двубоя.

От началото на настоящата кампания има 4 мача и 2 голови асистенции в полската Екстракласа.

В периода 2015-2018 г. Бруно Жордао е част от юношеските формации и младежкия национален тим на Португалия.

В ЦСКА новото попълние ще играе с фланелката с №6.

"ЦСКА приветства Бруно Жордао с добре дошъл! Пожелаваме му много успехи и трофеи с „червения“ тим!", заявиха от клуба.

Още: Стоичков с извънредно изявление

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com