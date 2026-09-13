Левски и ЦСКА представиха новите си звезди
Ключови трансфери за двата отбора
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Ключови трансфери за двата отбора
Чибота и Битон позираха с фланелки на "орлите"
Част от номера на БСП е да бъдат последователни дори когато грешат
Люпко Петрович тръгна на оглед за родни играчи и в "Б" група. Треньорът на "сините" цъфна в Плевен, където "Спартак" посрещна "Локо" (Сф). Преди това...
"Лудогорец" отново ще направи силен отбор, който да спечели шампионата. Това заяви собственикът на разградчани Кирил Домусчиев винтервю за Канал 3. "Л...
"Не бих взел футболист от ЦСКА... отговорете си сами защо". Това заяви пред журналисти треньорът на Лудогорец Лудогорец Георги Дерменджиев. Той даде п...
София. Трансферната сага около Гари Родригес е на път да приключи, стана ясно по време на пресконференция на "Левски". "Сините" са на крачка да осъщес...
Любимец. "Любимец" действа ударно вчера и привлече четирима играчи. Новаците в "А" група се разбраха с Владислав Романов. Нападателят бе освободен от...