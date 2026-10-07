Пеевски впечатлен от Илияна Йотова: Направи правилната крачка

Лидерът на ДПС Делян Пеевски изненадващо отправи силна похвала към президента Илияна Йотова за решението й да свика Консултативния съвет за национална сигурност. Пред журналисти в Народното събрание той заяви, че е „впечатлен“ от действията й и определи решението като правилна стъпка към по-независимо президентство. Пеевски обаче веднага уточни, че думите му не означават политическа или изборна подкрепа за Йотова.

След това лидерът на ДПС насочи критиките си към премиера Румен Радев и отново постави въпроса за мантинелите, Министерството на регионалното развитие и „Автомагистрали“.

За първи път започна да става президент

„Впечатлен съм от г-жа Йотова. За първи път във вчерашния ден тя започна да става президент“, заяви Делян Пеевски.

По думите му премиерът Румен Радев е заявил, че няма необходимост от свикване на КСНС, но Йотова въпреки това е взела решение да проведе заседание.

„След като премиерът президент й забрани да свика КСНС, тя реши да го направи. Правилна крачка, но това да не се изтълкува като наша подкрепа за нея. На първи тур никого няма да подкрепим, след това ще мислим. Правилна крачка, много съм доволен“, каза Пеевски.

Той отново подчерта, че решението за свикване на Консултативния съвет е в правомощията на президента.

„Радев каза публично, че няма нужда да се свиква КСНС. В какво качество? Това беше недопустимо. Съгласно законите и Конституцията само тя има право на това нещо“, заяви лидерът на ДПС.

Според него отношенията между президентството и правителството трябва ясно да демонстрират разделението на властите.

„Да се надяваме, че президентството и Министерският съвет ще са независими един от друг, за да има разделение на властите“, добави Пеевски.

Отговори за мантинелите

След похвалата към Йотова лидерът на ДПС върна темата към спора около Министерството на регионалното развитие и „Автомагистрали“.

Пеевски повтори твърденията си, че вътрешният министър Демерджиев, регионалният министър Иван Шишков и вицепремиерът Гълъб Донев трябва да бъдат изслушани по въпросите около поставянето и възлагането на мантинели.

„Отново министър Демерджиев, министър Шишков и вицепремиера Гълъб Донев ги укриват за техните далавери, които се извършват в момента в Министерството на регионалното развитие и „Автомагистрали“ - с мантинели без сертификати. Неясно как се възлагат“, заяви Пеевски.

Това са политически твърдения на лидера на ДПС, които към момента не представляват установени от компетентен орган нарушения.

Съветниците на властта

Лидерът на ДПС твърди още, че темата с мантинелите е неудобна за управляващите заради връзки с лица на високи позиции в изпълнителната власт.

„Темата с мантинелите не им е удобна, защото са силно забъркани ПБ в това нещо със съветници на най-високо ниво, които заемат високи позиции в Министерския съвет“, каза той.

Пеевски призова журналистите да проверят подробно кои са съветниците на премиера Румен Радев и каква роля имат в управлението.

ДПС създаде екипи за министерствата

Пеевски обяви и че партията е организирала свои екипи, които следят работата на отделните министерства.

„Имаме екипи и наблюдаваме всички министерства. Тепърва ще има много случаи, които ще изнасяме“, заяви той.

Лидерът на ДПС отправи тежки обвинения към управляващите, като заяви, че според него предстои партията да огласява още случаи от различни ведомства. Тези твърдения също са политическа позиция на Пеевски и подлежат на проверка и доказване.