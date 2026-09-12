Йотова обмисля КСНС след новите взривове в оръжейни складове
Президентът поиска службите да оценят зачестилите инциденти на фона на ескалацията в Украйна и Близкия изток
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Президентът поиска службите да оценят зачестилите инциденти на фона на ескалацията в Украйна и Близкия изток
Председателят на ПГ „Прогресивна България“ предупреди, че външната политика не бива да се превръща във вътрешнопартийно оръжие
Президентът е в постоянна връзка с институциите
Според него страната ни трябва ясно да заяви антивоенна позиция за конфликта около Иран
Увери, че се прави всичко необходимо българите да се приберат
Служебният кабинет пренебрегва законите на парламентарната република, заяви Искра Михайлова
Военна заплаха за България няма, но ще има тотално раздрусване на Близкия Изток
Българските деца и юноши водят всички негативни европейски класации за ранна употреба на тютюневи изделия, алкохол и психоактивни вещества
Главчев успокои, че се взимат всички необходими мерки
Заседанието е за войната в Близкия изток
Радев свиква заседание на КСНС
Ако му е останала и грам отговорност, ще го направи, обяви соцлидерът
Година и половина нарушава закона и не свиква КСНС
Нинова отправи призива под знака на случващото се в Израел след атаката на „Хамас“
Коментар на Божидар Божанов
Три партии искат свикване на КСНС
Президентът е оптимист за съставянето на кабинет в рамките на това НС
Вече няколко месеца тече много мощно пренареждане на политическите пластове у нас
За мен няма нужда от КСНС, защото всичко е пределно ясно по темата, заяви депутатът от ИТН