Костадинов след КСНС: Конфликтът ще се засилва, очаквам още инциденти

„Имам много сериозни опасения, потвърдени и от други присъстващи на съвета, че конфликтът ще се интензифицира и ще има и други подобни инциденти.“ Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Илияна Йотова. Костадинов напусна съвета, поради несъгласие с позицията му. КСНС беше свикан след атаките с морски и въздушни дронове срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Костадинов не подкрепи предложеното становище

Лидерът на „Възраждане“ съобщи, че на заседанието е било представено предложение за общо становище от президентската институция, което той не е подкрепил.

„Имаше предложение за становище и предложение от страна на президентската институция, което аз няма как да подкрепя, защото в него има много неща, които будят повече въпроси, отколкото отговори“, каза Костадинов.

По думите му в предложения текст се говори основно за последиците от ситуацията, но не и за причините, довели до свикването на КСНС.

„В цялото становище на госпожа Йотова, което беше предложено за обсъждане и около което поне към настоящия момент не стигнахме до общо решение, се говори за последиците, но не се говори за причините за този момент, към който се свика консултативният съвет“, заяви той.

Ще има и други подобни инциденти

Костадинов постави основния си акцент върху риска от нови атаки в Черно море.

„Има ударени кораби в Черно море. За съжаление, ще продължава да има такива и аз имам много сериозни опасения, потвърдени и от други присъстващи на съвета, че конфликтът ще се интензифицира и ще има и други подобни инциденти“, посочи лидерът на „Възраждане“.

На 6 октомври два търговски кораба бяха поразени на около 70 морски мили от българския бряг. Единият потъна след тежки структурни повреди, а на втория избухна пожар. Екипажът му беше евакуиран и спасен от български кораб.

Критика и към самото свикване на КСНС

Костадинов коментира и политическия контекст, в който е проведено заседанието.

„Смятам, че може би заради предизборната обстановка самата идея за свикването на КСНС беше леко компрометирана, но все пак от държавническа позиция бях длъжен да присъствам“, заяви той.

По думите му България отново се оказва зависима от решения, които се вземат извън страната.

„Очевидно е, че България просто за пореден път ще бъде пионка в решенията, които се взимат извън нашата страна. И това е най-трагичното за мен, защото в тази ситуация ние за пореден път не можем да направим абсолютно нищо, което да касае нашата национална сигурност“, каза Костадинов.

Изключително притеснен съм

Лидерът на „Възраждане“ посочи още, че по време на заседанието е била обсъждана и готовността на България за наблюдение и отбрана.

„Имаше и други неща, които бяха казани, които няма как да споделя, но те са доста притеснителни по отношение на нашата годност за наблюдение, отбрана и така нататък“, заяви той.

Според Костадинов казаното по време на КСНС показва проблеми в политиката, водена през последните години. Той заключи, че остава „изключително притеснен“ за бъдещето на България.

Заседанието при президента беше посветено на актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на страната в контекста на войната в Украйна.