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Русия нападна решенията от срещата в Анкара, след като алиансът обеща 70 млрд. евро военна помощ за Украйна
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Русия нападна решенията от срещата в Анкара, след като алиансът обеща 70 млрд. евро военна помощ за Украйна
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