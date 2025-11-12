Страшна магнитна буря удари Земята! Какви мерки да вземете

Екстремно силна магнитна буря е ударила Земята в ранните часове на сряда, съобщава Геомагнитната обсерватория в Панагюрище.

Експертите обясняват, че това е резултат от канонадата от слънчеви изригвания през последните три дни.

По време на магнитни бури човешкото тяло изпитва допълнителен стрес. Смята се, че се появяват главоболие, раздразнителност, скокове на кръвното налягане и безсъние. За да се облекчат ефектите от геомагнитните колебания, е важно да се поддържа спокойно и стабилно ежедневие:

· избягвайте стреса, не се преуморявайте, спете поне седем часа;

· пийте достатъчно вода – тя помага за поддържане на нормално кръвообращение и намалява умората;

· яжте леко: зеленчуци, риба, зърнени храни, храни с магнезий и витамини от група В помагат на сърцето и нервната система;

· ограничете кафето, силния чай и алкохола, които могат да увеличат сърцебиенето.

Полезно е също да прекарвате повече време на открито, да дишате дълбоко и да правите кратки разходки. Хората със сърдечни или кръвни проблеми трябва да следят състоянието си и да приемат лекарства.

