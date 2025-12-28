Огромно щастие за Сашо Кадиев

Сашо Кадиев и Ивелина Чоева показаха как изглежда мечтаната Коледа – с близки хора, усмивки и уют.

Празничната трапеза събра на едно място Катето Евро, Сашо, Ивелина и малката им принцеса Кати, която изглеждаше щастлива сред своите баба, татко и "втора майка". Майката Таня липсваше не само от снимките, но и от самата Коледа.

„Това е всичко, което искам за празниците – любов, спокойствие и хората, които обичам“, написа Чоева в социалните мрежи, публикувайки серия от кадри с топла и спокойна атмосфера.

Докато хиляди харесаха семейните снимки и похвалиха топлотата между Сашо и Ивелина, мнозина забелязаха, че Таня – биологичната майка на момиченцето – не е спомената никъде.

