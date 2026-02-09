Култура

Огромно признание за Веселин Маринов

Съюзът на артистите обяви номинациите за награди "Икар"

09 фев 26 | 16:04
335
Агенция Стандарт

Съюзът на артистите присъди "Икар" на голямата звезда на българската естрада Веселин Маринов за популяризирането на българската култура. Това стана ясно на номинациите за престижните награди. Те се състояха днес, а ще бъдат раздадени в Международния ден на театъра - 27 март, в Народния театър.

За поддържаща мъжка роля ще се конкурират - Веселин Мезеклиев - Народен театър, Константин Еленков - "Николай Масалитинов" - Пловдив, Пламен Великов - "Арт къща".

За поддържаща женска роля номинирани са: Ана Пападопулу - Народен театър, Вяра Табакова - Народен театър, Ирина Жамбонас - Театър "199".

За водеща мъжка роля са включени: Йордан Ръсин - театър "Възраждане", Пламен Димов - Народен театър, Тодор Дърлянов - "Николай Масалитинов" - Пловдив.

За водеща водеща женска роля са номинирани: Радина Думанян - "Николай Масилитинов" - Пловдив, Станка Калчева - Театър "199", Стефка Янорова - Театър "199".

За режисура : Боян Крачолов - Народен театър, Стоян Радев - "Николай Масалитинов" - Пловдив, Стайко Мурджев - МГТ "Зад канала"

Специални награди ще получат: за принос в илюзионното изкуство - Ненчо Илчев, за чест и достойнство - проф. Боньо Лунков и доц. Мария Диманова, а за изключителен принос към театъра носител на "Икар" е Анета Сотирова.

