Петър Данов с емоционално признание за Ламбо

"Стефан Данаилов беше добър, великодушен", каза Данов и подчерта, че Мастъра е бил не просто преподавател, а истински закрилник за студентите си.

„Питаше ни дали всички имаме къде да живеем, имаме ли нужда от помощ, беше готов да намери квартира на някого. Добротата му беше огромна", сподели актьорът.

По думите му Данаилов е помагал не само в актьорското майсторство, но и в най-личните житейски моменти:

„Искаше да ни помогне в професията и в личния план. Имах проблем със стара моя връзка, послушах съветите му и връзката ми просъществува 6 години".

Данов разказа и емблематичен спомен от студентските години, който описва характера на Мастъра по-добре от всякакви думи:

„Отиваме в НАТФИЗ и Мастъра ни звъни и каза: 'Никакъв НАТФИЗ днес, идвайте към нас, трябва да ви кажа нещо!'".

Когато студентите пристигнали у него, ги посрещнала пълна маса с храна и напитки.

„Каза ни: 'Днес никой от вас няма да учи. Сядайте да хапнем, пием и да се опознаем'", спомня си актьорът.

Най-болезненият момент за Петър Данов е денят, в който научава за смъртта на Стефан Данаилов:

„Звъннаха ми и ми казаха, че Мастъра е починал. Не можах да реагирам", призна той. Шокът бил толкова силен, че потърсил помощ от психолог, за да разбере собствената си студена реакция в този момент.

„След това отидох до НАТФИЗ и видях другите сринати. Имахме спектакъл, в който се разправя за починал човек, и след него не се сдържахме – всички плакахме. Изиграхме тази пиеса за него", разказа Данов.

В края актьорът подчерта тежестта да бъдеш част от класа на легендата:

„Очакванията от класа на големия Стефан Данаилов бяха много големи и затова всички гледахме да се справяме добре".

С думите си Петър Данов очерта образа на Стефан Данаилов като човек с огромно сърце, който е възпитавал не просто актьори, а личности – и чиято следа остава жива дълго след края на аплодисментите.

