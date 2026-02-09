Последният филм на Майкъл Мадсън излиза в кината-сниман в Бояна

Един от последните завършени филми на покойния Майкъл Мадсън излиза на международния кино пазар, а в историята има и ясно разпознаваема българска връзка. Трилърът "Blood Behind Us" започва международните си продажби чрез компанията Quantify и ще бъде представен пред купувачи на Европейски филмов пазар (EFM) в Берлин.

Проектът е особено значим заради участието на Мадсън – емблематичният актьор от "Глутница кучета" прави тук една от последните си екранни появи, описвана от продуцентите като „сурова, властна и незабравима“. Във филма участват още Танър Биърд, Джейми Кинг, Майкъл Арън Милиган, Ръсел Куин, Рамзи Крул и Кейти Леклерк, съобщава deadline.com.

Режисьор е Брендън Гейбриъл Мърфи, който разказва мрачна история за ветеран от войната, въвлечен отново в насилие чрез мотоциклетна банда и сложните си отношения с баща си – роля, поверена на Мадсън. Сценарият е написан от Кейонте Мейфийлд, Мърфи и Харт, а продукцията е реализирана от Silver Sail Entertainment, Altered State Entertainment, Privateer Entertainment и Hooligan Dreamers.

Българската следа идва от компанията Quantify, която е съвместна инициатива между няколко международни партньора, сред които ясно изпъква Ню Бояна Студиос – едно от най-големите и разпознаваеми филмови студия в Югоизточна Европа. Именно участието на „Ню Бояна“ поставя България в международния контекст на проекта и подчертава ролята на страната ни в глобалния филмов пазар.

Актьорът Танър Биърд определя филма като „история, оцеляла въпреки всичко“ – осем години работа, пандемията от COVID-19 и холивудските стачки. За режисьора Мърфи "Blood Behind Us" остава и личен спомен: последна среща с Майкъл Мадсън, когото описва не само като изключителен актьор, но и като истински приятел.

