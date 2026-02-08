Култов режисьор пристига за "София филм фест"

Известният съвременен режисьор Дейвид Макензи е един от участниците в юбилейното издание на „София филм фест“ (СФФ), където ще получи специална награда, обяви екипът на „Арт фест“.

Роден през 1966 г., Дейвид Макензи е познат на аудиторията на „София филм фест“ от дебютния си филм „Последната велика пустош“ (2002), който участва в конкурсната програма на фестивала през 2003 г. Следващата година той впечатли зрителите с „Младият Адам“, драма, която го направи световно известен. Филмът е адаптация на романа на шотландския поет Александър Троки и спечели наградата „Майкъл Пауъл“ за най-добър британски филм на фестивала в Единбург.

Неговите следващи две творби – „Пагубна страст“ (2005) и „Халъм Фоу“ (2007) – получават номинации за „Златна мечка“ на Берлинале. По-късно той реализира „Професия жиголо“ (2009) и завладяващия „Перфектно чувство“ (2011) с Юън Макгрегър и Ева Грийн, изследващ темата за любовта в съвременния свят. През 2016 г. е премиерата на „На всяка цена“ в Кан, с участието на Джеф Бриджис, Крис Пайн и Бен Фостър, написан по сценарий на Тейлър Шеридан, филм, който получава четири номинации за „Оскар“ и множество награди по целия свят.

През 2012 г. Дейвид Макензи беше председател на Международното жури на „София филм фест“. Този път той ще поздрави зрителите на юбилейната версия на фестивала с двете си най-нови продукции – „Посредникът“ (2024) и „Взрив“ (2025), които демонстрират способността му да свързва жанровите традиции с дълбоки човешки истории.

В трилъра „Посредникът“ Лили Джеймс и носителят на „Оскар“ Риз Ахмед се изправят пред предизвикателства, като главният герой помага на разобличители да се справят с корпоративни нарушители, благодарение на анонимността си. Един от клиентите му е бивша служителка в биотехнологична компания, която се опитва да върне откраднати документи в замяна на компенсация. Докато водят преговори, двамата се сблъскват с дилемата между анонимността и желанието за личен контакт. Според Financial Times, филмът е „стилен трилър, напомнящ за класиката от 70-те години“ и включва „забележителна игра на Риз Ахмед“.

„Взрив“ е динамичен трилър с множество обрати и изненади. След откритие на бомба от Втората световна война на строителна площадка в натоварен лондонски район, властите реагират незабавно, за да защитят невинните минувачи. С времето става ясно, че доверие в никого не може да бъде установено. Сценарият на този стремителен трилър е написан от Бен Хопкинс, а ролите се изпълняват от Арън Тейлър-Джонсън, Сам Уортингтън, Гугу Мбата-Роу и Тео Джеймс. „Взрив“ съчетава елементи на криминален трилър с динамичен екшън и ще привлече вниманието на зрителите на 30-ия „София филм фест“ през март, казват организаторите.

Визитата на Дейвид Макензи на 30-ия „София филм фест“ е в сътрудничество с Британския съвет в София и отбелязва 35-годишнината от партньорството.

