Българските кина губят публика, но родното кино устоява

Малко над 4 милиона зрители са посетили българските кина през изминалата година, показват обобщените данни от филмовото разпространение. Това е с близо 10% по-малко в сравнение с предходните две години и потвърждава тенденцията към охлаждане на интереса към киносалоните след силния постпандемичен период. Заедно със спада на публиката намаляват и приходите - общо малко над 54 млн. лева от билети, което е с около 4,5 млн. лева по-малко спрямо 2024 г.

На този фон българското кино запазва относително стабилни позиции. През последните 12 месеца родни филми са били гледани от 703 хил. зрители, а приходите от билети за тях достигат 8 млн. и 620 хил. лева. Данните показват, че въпреки общия спад, интересът към българските продукции остава концентриран и устойчив.

Най-гледаният български филм за 2025 г. е „Един грам живот“, посветен на темата за употребата на наркотици сред подрастващите. Лентата оглавява годишната класация по зрители и се превръща в най-успешното родно заглавие за периода.

Сред най-гледаните български филми през годината са още „Почивката 2“, „Гунди - Легенда за любовта“, „Не затваряй очи“ и „Клас 90“. Прави впечатление, че публиката търси както продължения на вече познати заглавия, така и филми с биографичен и социален заряд.

В топ 10 на най-гледаните български продукции влиза и документалният филм „Васко и цигулката“ с автори журналистите Мария Йотова и Лора Крумова. Лентата разказва за живота на Васко Василев и го поставя в контекста на големите исторически промени в Европа през последните десетилетия. Както отбелязват авторите, музикантът е бил свидетел на събития, при които „пред неговите очи са падали диктатори и са се възкачвали крале“, превръщайки личната му история и в документ за една цяла епоха.

Обобщените данни очертават противоречива картина - киносалоните губят част от публиката си, но българските филми продължават да намират своя зрител. Това засилва дебата за бъдещето на киноразпространението и за ролята на съдържанието като ключов фактор за интереса към големия екран.

