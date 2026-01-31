Невиждано! Разпродадоха билетите за български филм в Лондон

Българското кино излиза от локалните рамки и поема към световни хоризонти. Филмът "Един грам живот" стартира мащабно световно турне, което вече се очертава като едно от най-успешните международни представяния на родна продукция през последните години. Във филма игарят Ивайло Захариев и Тервел Пулев, а режисьор е Наско Михайлов.

Само у нас лентата е гледана от над 170 000 зрители – число, което рядко се среща в съвременния български боксофис и ясно показва, че историята е намерила пътя си към публиката. Но „Един грам живот“ не спира дотук. Точно обратното – тепърва започва да „живее“ извън страната.

Филмът беше аплодиран тези дни в Мадрид и Берлин. Интересът е толкова сериозен, че част от събитията вече са напълно разпродадени, а за Лондон и Берлин са добавени допълнителни дати. „Един грам живот“ се срещна и с американската публика в Лас Вегас и Чикаго, където също вече са планирани още прожекции през февруари 2026 г.

Германия

– Берлин – 31.01.2026

– Франкфурт – 01.02.2026

– Мюнхен – 08.02.2026

– Фрайбург – 08.02.2026

– Мьонхенгладбах – 08.02.2026

– Дюселдорф – 14.02.2026

– Манхайм – 22.02.2026

– Мюнстер – 22.02.2026

– Хамбург – 01.03.2026

Австрия

– Грац – 07.02.2026

– Виена – 15.02.2026

Великобритания

– Лондон – 31.01–08.02.2026

– Стърминстър Нютън – 01.02.2026

– Мейдстоун, Кент – 01.02.2026

– Бристол – 08.02.2026

САЩ

– Лос Анджелис – 31.01.2026

– Индианаполис – 01.02.2026

– Ориндж Каунти – 07.02.2026

– Чикаго – 08.02.2026

– Шарлът – 20.02.2026

– Лас Вегас – 27.02.2026

– Бостън – 28.02.2026

– Сейнт Питърсбърг – 28.02.2026

– Форт Лодърдейл – 10.03.2026

Канада

– Торонто – 31.01.2026

– Отава – 29.03.2026

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com