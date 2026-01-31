Невиждано! Разпродадоха билетите за български филм в Лондон

Българското кино излиза от локалните рамки и поема към световни хоризонти. Филмът "Един грам живот" стартира мащабно световно турне, което вече се очертава като едно от най-успешните международни представяния на родна продукция през последните години. Във филма игарят Ивайло Захариев и Тервел Пулев, а режисьор е Наско Михайлов.
Само у нас лентата е гледана от над 170 000 зрители – число, което рядко се среща в съвременния български боксофис и ясно показва, че историята е намерила пътя си към публиката. Но „Един грам живот“ не спира дотук. Точно обратното – тепърва започва да „живее“ извън страната.
Филмът беше аплодиран тези дни в Мадрид и Берлин. Интересът е толкова сериозен, че част от събитията вече са напълно разпродадени, а за Лондон и Берлин са добавени допълнителни дати. „Един грам живот“ се срещна и с американската публика в Лас Вегас и Чикаго, където също вече са планирани още прожекции през февруари 2026 г.
Германия
– Берлин – 31.01.2026
– Франкфурт – 01.02.2026
– Мюнхен – 08.02.2026
– Фрайбург – 08.02.2026
– Мьонхенгладбах – 08.02.2026
– Дюселдорф – 14.02.2026
– Манхайм – 22.02.2026
– Мюнстер – 22.02.2026
– Хамбург – 01.03.2026
Австрия
– Грац – 07.02.2026
– Виена – 15.02.2026
Великобритания
– Лондон – 31.01–08.02.2026
– Стърминстър Нютън – 01.02.2026
– Мейдстоун, Кент – 01.02.2026
– Бристол – 08.02.2026
САЩ
– Лос Анджелис – 31.01.2026
– Индианаполис – 01.02.2026
– Ориндж Каунти – 07.02.2026
– Чикаго – 08.02.2026
– Шарлът – 20.02.2026
– Лас Вегас – 27.02.2026
– Бостън – 28.02.2026
– Сейнт Питърсбърг – 28.02.2026
– Форт Лодърдейл – 10.03.2026
Канада
– Торонто – 31.01.2026
– Отава – 29.03.2026
