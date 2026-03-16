Първа премиера в Столичен куклен театър за 2026

В Столичен куклен театър се състоя премиерата на кукления спектакъл „Алиса в страната на чудесата“ по Луис Карол. Заглавието става част от репертоара на Столичен куклен театър и е първата премиера в годината на неговия 80-годишен юбилей.

Драматизацията и режисурата са на Анна-Валерия Гостанян, която предлага съвременен сценичен прочит на класическата история. Сценографията и куклите са дело на Наталия Гочева, а оригиналната музика на композитора Пламен Петков.

В спектакъла участват актьорите: Диляна Спасова; Мариета Петрова; Татяна Етимова; Румен Гаванозов и Цветелин Павлов

Новата постановка отвежда публиката в света на Алиса – пространство на въображение, парадокси и ярки сценични образи, създадени с изразните средства на кукления театър.

