Първа премиера в Столичен куклен театър за 2026
Тази година театърът празнува 80-годишен юбилей
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Тази година театърът празнува 80-годишен юбилей
„Когато цъфне маргаритката“ от Рада Москова е първото ново заглавие
Млади художници представят проекти на плакати за „Приключенията на доктор Дулитъл“
Премиерата на спектакъла „Светлинка“ е на 30 ноември
Международният фестивал празнува 20 години от създаването си
"Продаденият смях" по Джеймс Крюс е поредната премиера в есенния афиш на Столичния куклен театър. На 28 ноември ще се завърти историята за четвъртокла...
София. На 14 ноември (четвъртък) Столичният куклен театър ще почете франкофоните със спектакъла на Дуда Пайва "СВЯТ/О". Пиесата, която се играе на фре...