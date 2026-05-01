Нова творба на Банкси се появи на знаково място

В централната част на Лондон се появи нова скулптура, която предизвика широк обществен отзвук, като авторството ѝ беше потвърдено от самия световноизвестен уличен артист Банкси, предадоха Би Би Си и Асошиейтед прес.

Произведението изобразява мъж в костюм, който пристъпва от ръба на постамент, като лицето му е закрито от развято знаме. Инсталацията е поставена през нощта в района на площад Ватерло, в близост до знакови паметници в британската столица.

В забавно видео, публикувано в профила му в Инстаграм, Банкси показа откъси от това как е била поставена скулптурата посред нощ. Преди публикацията на художника местни жители и туристи се събраха, за да разгледат статуята, предполагайки, че е творба на Банкси, защото неговият подпис беше забелязан в основата на пиедестала.

Творбата се вписва в характерния за Банкси стил на социално и политическо послание, като коментатори я тълкуват като алегория за „сляп патриотизъм“ и загуба на посока, пише още Асошиейтед прес.

Още вчера около статуята бяха поставени ограждания, а каква ще е съдбата ѝ засега властите не са коментирали.

Артистът, известен със своите сатирични графити и характерен шаблонен стил, често предизвиква медиен и обществен интерес при представянето на нови творби. През 2004 г. той постави неофициална статуя в британската столица - „Пиячът“, пародия на известната скулптура „Мислителят“ на Огюст Роден, която впоследствие беше открадната и стана обект на дългогодишни спорове за собственост.

