Отлетя и Кейт от "Алф"

Актрисата Ан Шедийн, най-известна с ролята си на майката Кейт Танър в ситкома от края на 80-те години „Алф”, е починала, съобщава The Hollywood Reporter на 77 години.

„С огромна тъга съобщаваме, че Ани си отиде мирно“, се казва в публикация на официалната ѝ страница във Facebook. „Тя оставя след себе си изключително наследство от творческа енергия, остроумен хумор, преживя толкова радост със семейството си, обожанваше малките кучета, беше позната със страстта си към пазаруването втора ръка, обичаше добрите истории. Обичахме я толкова много, както и всички, които я познаваха.“

"Алф" (ALF) е истински културен феномен в България, който беляза края на 90-те години и остави незаличима следа в родния попкултурен език. Сериалът не просто се гледаше – той се цитираше ежедневно.

Най-важните и интересни факти за историята на извънземното от Мелмак на българския екран.

Легендарният дублаж (Златният глас)

Успехът на "Алф" у нас се дължи до голяма степен на гениалния български дублаж. Образът на Гордън Шамуей стана толкова популярен заради специфичния, леко дрезгав и изключително харизматичен глас на актьора Васил Попов. Неговото озвучаване вдъхна на Алф уникална българска идентичност, която често засенчваше дори оригиналния глас на кукловода Пол Фуско. В екипа на дублажа блестяха още имена като Ивайло Герасков (Вили Танер) и Силвия Лулчева.

Излъчване и истерия

Сериалът дебютира по БНТ (тогава Канал 1) през втората половина на 90-те години. Понеже по това време нямаше десетки стрийминг платформи, улиците буквално опустяваха, когато Алф беше на екран. По-късно сериалът беше повтарян многократно по bTV, GTV, Диема и Nova, възпитавайки няколко поколения фенове.

Култовите лафове в българския бит

Преводът на сериала беше толкова адаптивен, че фразите на Алф станаха част от ежедневния български жаргон. Някои от най-използваните реплики включват:

"Майтап бе, Уили!" (използвана винаги след някоя бела или неуместна шега).

"Няма проблеми!" (емблематичната фраза "No problem").

"Ако не си виждал скоро извънземно, виж ме – огледай ме отвсякъде!"

Постоянните шеги за ядене на котки (които направиха така, че всеки втори риж котарак в България през 90-те да бъде кръстен Лъки).

Алф манията и пазарът

В края на 90-те образът на Алф беше навсякъде. Тъй като авторските права тогава не се следяха строго, българският пазар беше залят от пластмасови фигурки в зрънчовци, лепящи се картинки и албуми, тениски и пижами с неговия лик, ученически тетрадки и несесери.

От основните актьори в семейство Танер от хитовия сериал „Алф“ жива към днешна дата е само Андреа Елсън, която изигра ролята на Лин Танер.

Андреа Елсън (Лин Танер): Единствената все още жива актриса от семейство Танер, която след края на сериала се оттегля от телевизията.

Макс Райт (Уили Танер): Актьорът, който изигра бащата Уили Танер, почива на 75-годишна възраст на 26 юни 2019 г. след дълга борба с рака.

Ан Шедийн (Кейт Танер): Актрисата, която влезе в ролята на майката Кейт Танер, почива на 77-годишна възраст.

Бенджи Грегъри (Брайън Танер): Актьорът, изиграл най-малкото дете, Брайън Танер, почива трагично на 46 години през юни 2024 г.

Важно е да се отбележи, че зад емблематичния образ на Алф също стои екип: кукловодът и глас на извънземното Пол Фуско е жив, но актьорът Мичу Месарош (който носеше костюма на Алф в сцените в цял ръст) почива през 2016.

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