Националната галерия извади непоказвано съкровище

Националната галерия открехна вратите към едно истинско художествено богатство, като откри мащабна изложба на френския майстор Йожен Кариер в залите на „Квадрат 500“. Експозицията „Йожен Кариер. Визионерът“ показва за първи път в нейната цялост пълната колекция от произведения на автора, собственост на галерията. Родните ценители и гостите на столицата ще могат да се докоснат до изящното изкуство на френския творец в продължение на повече от два месеца – до 4 октомври.

Световно съкровище, извадено от фокуса на забравата

„Притежаваме произведения на Кариер на световно ниво“, обяви с гордост директорът на Националната галерия Анелия Николаева по време на официалното откриване. Тя подчерта, че новата експозиция е част от последователната линия на музея да извежда на преден план бележити автори от българското и чуждестранното изкуство, които често остават в общия фон на постоянните сбирки. Когато тези забравени творци получат самостоятелно пространство, публиката най-после разбира пред какво огромно съкровище се изправя. Николаева обърна внимание на специфичната атмосфера в залите, където виртуозната и майсторска четка на Кариер извайва една фина, интимна тишина между зрителя и платното.

Майсторът, който вдъхнови Пабло Пикасо

Кураторът на изложбата Искра Траянова разказа детайли за вълнуващия и труден житейски път на художника, оставил незаличима следа във френската живопис в края на XIX век. Въпреки трудностите, Йожен Кариер е високо оценен от своите съвременници и получава признание още приживе, а днес негови творби красят най-големите световни музеи. Кариер умишлено остава извън бурните художествени течения на епохата си, в която творят автори като Пол Гоген и Одилон Редон. Неговото специфично монохромно изкуство обаче се превръща в мощен източник на вдъхновение за младия Пабло Пикасо.

Живопис, литографии и спомен за Огюст Роден

Посетителите на „Квадрат 500“ имат уникалния шанс да видят богато разнообразие от жанрове – от живописни произведения до изящни литографии и рисунки. Любопитен акцент в експозицията е уловеното дълбоко приятелство между художника и легендарния френски скулптор Огюст Роден, илюстрирано чрез включването на пластични творби на самия Роден.