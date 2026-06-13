Всичко за Квадрат 500

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Вход свободен в "Квадрат 500"

Вход свободен в "Квадрат 500"

Вход свободен за арт салоните на Двореца, "Квадрат 500", Софийски Арсенал - Музей за съвременно изкуство, Криптата и Музей на социалистическото изкуст...

14 януари | 13:07
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