Николай Панайотов сътвори Машина за целувки
Изложбата в Квадрат 500 е за 70-годишнината на художника
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Изложбата в Квадрат 500 е за 70-годишнината на художника
Докато го наричаха "главния мултак", той направи Квадрат 500, Ларгото, изложбата в Лувъра и театралната реформа
Рисунките са от частните колекции на Спас Русев, Красимир Гергов и Любомир Василев
Държавата не е харчила допълнителни пари за съхранението на колекцията на бизнесмена
Сред платната има шедьоври на Майстора и Верешчагин
Уникалната експозиция, представена от фондацията на Антонина Стоянова, е осъществена с подкрепата на Нели Беширова
Наследничката на Марко Близнаков дарила стъклените плаки на бившата първа дама Антонина Стоянова
Металните скулптури на Крум Дамянов посрещат в Атриума на Квадрат 500
Вход свободен за арт салоните на Двореца, "Квадрат 500", Софийски Арсенал - Музей за съвременно изкуство, Криптата и Музей на социалистическото изкуст...
Малките графики на Рембранд някога са се продавали за нищо пари. С тях великият ренесансов художник запълвал дупките в бюджета си. Но именно те са едн...
Откакто бе официално открита в края на месец май 2015 г., в Национална галерия "Квадрат 500" в София посрещнаха до днес вече общо над 90 хиляди посети...
Силно впечатлени сме от новия български музей - Национална галерия „Квадрат 500", както и от нейната представителна експозиция, ще се радваме именно в...
Ценителите на изкуството отново ще имат възможността да разгледат безплатно представителната експозиция с близо 2000 произведения в новата ни Национал...
Безплатен вход за "Квадрат 500" и още четири музея в четвъртък 70 000 посетители видяха съкровищата на Национална галерия "Квадрат 500" от началото н...
Откакто бе открита в края на месец май т.г., в Национална галерия „Квадрат 500" посрещнаха вече над 55 000 посетители, съобщиха от новия музей На 10...
Национална галерия "Квадрат 500" в София отново ще е с вход свободен на 13 август – както е известно, от новия ни музей обявиха, че вторият четвъртък...
Повече от 37 хиляди души са посетили Националната галерия "Квадрат 500" в София от откриването й на 28 май 2015 г., съобщиха от ръководството на новия...
Вторият четвъртък на всеки месец е обявен като ден за безплатен вход в Национална галерия "Квадрат 500", припомнят от новия ни музей Малко повече от...
Над 300 гости от финансовия елит уважиха юбилея на банката в "Квадрат 500" Над 300 души от финансовия и политическия елит на България изпълниха вътре...
Национална галерия „Квадрат 500" в София ще бъде отворена за безплатно разглеждане на 20 юни 2015 г. (събота) от 10:00 до 18:00 часа. За три седмици...