Жегата готви нов ход над България

Лятото за пореден ден влиза в главната роля и днес ще предложи много слънце, почти никакви облаци и сериозна следобедна жега. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, а в София - около 32 градуса. Слаб източен вятър ще носи известно облекчение, но в източните райони ще се усилва до умерен. По-съществена промяна се очаква едва в събота, когато на места ще превали и прегърми.

По последната месечна прогноза на НИМХ август започва със слънчево и горещо време, а температурите през първата половина на месеца ще останат предимно над обичайните за периода. Повишена вероятност за краткотрайни валежи и гръмотевици се очаква към края на първото десетдневие.

Планините остават под слънчева власт

В планините също няма да има изненади от облаците. Денят ще бъде слънчев, но ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток.

На 1200 метра максималната температура ще достигне около 26 градуса, а на 2000 метра - около 18 градуса.

Морето пази по-поносими градуси

По Черноморието ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27 и 29 градуса, а морската вода ще остане приятно топла - между 24 и 25 градуса.

Вълнението ще бъде 2-3 бала, така че морето няма да прави големи сцени пред летовниците. Данните на НИМХ сочат сходни температури в курортите по северното и южното крайбрежие.

Термометрите тръгват към 40 градуса

През следващите дни слънцето ще запази почти пълен контрол. В източните райони и планините временно ще се появяват повече облаци, но вероятността за валежи ще бъде много малка.

Температурите бавно ще се повишават и към петък максималните стойности ще бъдат предимно между 35 и 40 градуса. По Черноморието ще бъде малко по-милостиво - между 31 и 34 градуса.

В събота жегата ще остане, но атмосферата ще стане по-нестабилна. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, а на места ще превали и прегърми. Вятърът ще се обърне от северозапад.