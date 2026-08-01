Фаталният 12 август. Какво да не правим

В средата на август, на 12-ти, се очакват три астрономически събития - новолуние, слънчево затъмнение и планетарно подравняване. Според нумеролога Евгения Белова, тези събития ще направят този ден най-интензивния в годината.

Според нумеролога, това ще бъде ден на глобално нулиране и високо енергийно напрежение, способно да прави чудеса, ако бъде правилно възприето. Пътят към това започна на 28 юли - пълнолунието, което даде старт на нов еволюционен цикъл за година и половина.

Специалистът обясни, че клъстерът от пет планети в огнения знак Лъв създава експлозивна смесица от сила и страст, а 12 август ще бъде решаващ не само за всеки човек, но и за цялата страна, определяйки бъдещия път на развитие. Не всеки обаче ще може да издържи на такава интензивност – енергията ще бъде усилена от потока на Персеидите и ако силен човек я насочи към творение, може да „удрят джакпота“, но ако не, рискува здравословни проблеми, както физически, така и психически.

За обикновените хора, които не са лидери или креативни личности, нумерологът препоръчва да прекарат 12 август спокойно, дори мързеливо. Тя съветва да не насрочват важни срещи, да подписват документи, да предприемат дълги пътувания и да уреждат взаимоотношения – вместо компромис, може да се стигне до продължителни конфликти. Най-доброто нещо, което можете да направите, е да се разходите под звездното небе, позволявайки на енергиите на Вселената да ви изпълнят със сила и увереност.